"Nos gusta la idea": el periodista y la hincha de boca que "matchearon" consiguieron su primer canje

Durante la transmisión en vivo de Azz Stream, el periodista Nicolás Luaces buscaba testimonios en la previa del partido de Boca y Barcelona de Ecuador, pero terminó envuelto en un "matcheo" con Daniela Iker , una joven hincha del Xeneize que fue entrevistada. Luego del momento viral volvieron a verse y una marca decidió premiarlos.

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El inesperado cruce entre un periodista y una hincha de Boca que terminó en "match"

El periodista se cruzó con la estudiante de psicología que vive en Lanús , y la charla empezó de manera normal y cordial, pero una sucesión de comentarios inesperados llevaron la conversación a otro nivel, con intercambio de instagram.

Días después de aquel cruce, los protagonistas de la historia volvieron a ser vistos juntos, esta vez por voluntad propia y con la sorpresa de que lograron un canje .

Sin ser pareja, llegó el primer canje

Sin perder el tiempo, Plusbelle propuso un desafío a Daniela y Nicolás y la respuesta no tardó en llegar. "Como yo amo el amor y lo espontáneo, necesito que esto sea real, Nicolás Luaces. Así que si efectivamente hay cita (necesito una foto) les regalamos una caja de shampoo y acondicionador Esencia a cada uno", escribió en X el CM la marca.

Enseguida, Luaces respondió: "Nos gusta la idea. ¡Estamos!", frase que acompañó con la captura de una videollamada con Iker.

Canje Nicolas Luaces y Daniela Iker recibieron un canje luego de hacerse virales. Web

Nicolas Luaces Nicolas Luaces y Daniela Iker recibieron un canje luego de hacerse virales. Web

El inicio de todo

Faltaban minutos para que Boca juegue su segunda fecha de la Copa Libertadores y en busca de palabras de los hinchas, Nicolás Luaces se cruzó con Daniela, con quien la charla fue adquiriendo un rumbo menos futbolero y más de conquista.

Entre risas, con un poco más de confianza, Nicolás le pidió que siga a la cuenta de Azz para seguir sumando seguidores e hizo hincapié con que no le pasaba su cuenta de Instagram, sino la del medio de streaming.

"No me molesta si me lo pasás", acotó la chica en medio de la aclaración y la charla cambió. Risas, gritos, sorpresa en el estudio, y el periodista finalmente le pasó su cuenta. El momento fue publicado en redes sociales y ya se volvió viral.