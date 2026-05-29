Encontraron un muñeco aterrador en una comisaría y el caso explotó en redes: "Se lo olvidó satanás"

La policía de Massachusetts, Estados Unidos , fue protagonista de una escena digna de una película de terror después de encontrar un espeluznante muñeco abandonado dentro de una comisaría. El extraño objeto apareció sin explicación y los efectivos iniciaron la insólita búsqueda para encontrar a sus dueños.

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El juguete tenía una apariencia muy inquietante: ojos vacíos, dientes afilados, un maquillaje siniestro con manchas rojas en el rostro y una vestimenta de payaso. El posteo realizado por la policía rápidamente se volvió viral en las redes y acumuló cientos de comentarios entre bromas y mensajes de sorpresa.

"Estamos intentando encontrar al propietario del muñeco que apareció en la comisaría. Si es tuyo, o lo reconoces de tus pesadillas, ponte en contacto con nosotros para recogerlo" , escribieron los agentes con tono irónico junto a una foto del aterrador muñeco, que debe haber causado varios escalofríos.

El aspecto del objeto generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Los internautas compararon el juguete con personajes de películas de terror y otros aseguraron que jamás lo tendrían en sus casas. “Muchas gracias a todos los que compartieron la publicación y ayudaron a su viralización”, agregaron.

Giro drástico: apareció el dueño del muñeco y dio explicaciones

Sin embargo, el caso tuvo un giro drástico y generó mayor repercusión cuando desde las redes sociales de la propia comisaría confirmaron que lograron localizar al dueño. "Nos alegra contar que hemos encontrado al dueño y próximamente recuperará el objeto", informaron en un nuevo posteo.

Lo más llamativo apareció después en los comentarios. Algunos usuarios explicaron que no se trataba de un simple juguete, sino de un “animatrónico” (robot o marioneta mecatrónica diseñado para imitar la apariencia de humanos) hecho especialmente para decoraciones y entretenimientos de Halloween.

"Siento romper la esperanza, pero no es un juguete. Es un robot de Spirit Halloween, se llama Bobby Strings", explicó una persona en la caja de comentarios. "Estoy bastante seguro de que su dueño es Satanás", bromeó otro usuario, entre cientos de mensajes virales.