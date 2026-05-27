Ramiro Marra pidió a los argentinos "que tengan hijos", pero causó polémica al confesar por qué no es padre

El exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, compartió un gráfico que ilustra la caída de la tasa de natalidad en Argentina entre 1981 y 2023 y lanzó un pedido a los argentinos. "Hagan patria, formen una familia y tengan un hijo" , expresó

El funcionario recibió una ola de críticas, desatando una polémica en redes sociales sobre la planificación familiar. Al respecto, el usuario @pregoneroL le preguntó a Marra "Ramiro, vos ya empezaste? "cuestionándolo por no tener hijos, a lo que el exlegislador le respondió con otro comentario controversial.

"Hace años busco el mejor vientre. Vengo fracasando como es de público conocimiento, el bullying igualmente me hace fuerte" , expresó. De esta manera, Marra lanzó un guiño a su expareja, la extenista italiana Camila Giorgi , de quien se separó tras más de un año de relación.

El posteo del exlegislador generó comentarios de todo tipo, y quien se sumó al debate fue el analista financiero Carlos Maslatón, quien replicó el posteo y compartió un extenso análisis. "La caída de la natalidad en Argentina, y en general en todos los países del mundo libre menos Israel, no es culpa del aborto ni de la concentración de los jóvenes en el dinero, tampoco es culpa del peronismo. Se trata de una decisión voluntaria y consciente para no reproducirse, es un hecho colectivo propio de las razas blancas europeas", señaló.

Embed La caída de la natalidad en Argentina, y en general en todos los países del mundo libre menos Israel, no es culpa del aborto ni de la concentración de los jóvenes en el dinero, tampoco es culpa del peronismo. Se trata de una decisión voluntaria y consciente para no reproducirse,… pic.twitter.com/Re0njX775I — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 27, 2026

Baja en la tasa de natalidad

La Argentina atraviesa una sostenida baja en la tasa de natalidad desde hace más de una década. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en 2023 se registraron 460.902 nacimientos, lo que representa una caída cercana al 48% en comparación con el año 2000. Además, la tasa de natalidad descendió de manera sostenida desde 2014 y alcanzó los 9,9 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, uno de los valores más bajos registrados en el país.

El fenómeno también impactó en la composición de los hogares argentinos. Según datos difundidos por el Indec, actualmente más de la mitad de las viviendas del país no tienen menores de 18 años, una tendencia vinculada tanto a la caída de los nacimientos como al envejecimiento de la población.

Especialistas señalan que esta transformación responde a múltiples factores, entre ellos la crisis económica, la postergación de la maternidad y cambios culturales y laborales. A su vez, remarcan que la reducción de la fecundidad adolescente fue una de las más pronunciadas: en 2023 la tasa cayó un 64% respecto de 2005, según cifras oficiales del Ministerio de Salud.