27 de mayo de 2026 - 16:07

Diputados dio el primer paso para la construcción de viviendas en la explaya San Agustín

Diputados aprobó por unanimidad la donación de los terrenos al IPV para la construcción de 56 viviendas en una primera etapa.

En este predio, que constituía la playa San Agustín, se construirá un complejo de viviendas sociales del IPV.

En este predio, que constituía la playa San Agustín, se construirá un complejo de viviendas sociales del IPV.

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Gobierno de Mendoza 
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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El objetivo es construir viviendas sociales en ese predio, que tiene una extensión de más de 11 hectáreas en total. Se van a construir 56 en una primera etapa.

La playa San Agustín, creada originalmente para el depósito de vehículos secuestrados y judicializados, fue escenario de un grave incendio en 2023. Este siniestro afectó más de 26.000 vehículos, dañó 15 viviendas y obligó a evacuar a 40 familias que vivían en sus alrededores.

Ante esta situación, el Gobierno se comprometió a brindar soluciones habitacionales a las familias afectadas. Se iniciaron así obras en el marco del programa Mejor Mi Casa, que busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan en condiciones precarias o de hacinamiento, con viviendas ubicadas en el Barrio El Libertador.

Por otro lado, se fijaron las pautas para la construcción de un nuevo barrio en la explaya San Agustín bajo el programa Mendoza Construye. Para ello se abrió la licitación para construir esta primera etapa, con un plazo de obra estimado en 14 meses.

Para avanzar con la adjudicación de esta licitación, es indispensable formalizar la transferencia de los terrenos al IPV, que será realizada a título de donación, con la condición de que se destinen exclusivamente a la construcción de unidades habitacionales.

“Es un plan integral de viviendas sociales. El Instituto Provincial de la Vivienda se compromete a realizar las viviendas y la municipalidad de la Ciudad de Mendoza se compromete a aportar una segunda habitación, transformando estas viviendas de módulos semillas en viviendas sociales, además de agregar todo lo que es el equipamiento urbano, la apertura de calles y todo lo que contenga un proyecto para un barrio de estas características”, explicó al respecto la autora del proyecto.

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