Una beba santiagueña pesó 6,5 kilos al nacer y el caso se volvió viral

Un nacimiento poco habitual ocurrido en la ciudad santiagueña de La Banda generó sorpresa entre profesionales de la salud y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Una bebé llamada Nazarena nació con un peso de 6,5 kilos , una cifra poco frecuente para un parto de este tipo.

La pequeña nació en la semana 38 de gestación en el Centro de Salud Banda , ubicado en las cercanías de la capital provincial. Según contó Johanna , su madre, el embarazo había sido considerado de alto riesgo debido al gran tamaño que presentaba la beba.

A pesar de la preocupación inicial de los médicos, el parto se desarrolló sin complicaciones mayores y tanto la madre como la recién nacida evolucionan favorablemente.

NACIÓ UNA BEBA DE 6,5 KILOS EN SANTIAGO El nacimiento de Nazarena sorprendió en Santiago del Estero porque la beba pesó 6,5 kilos al nacer. La pequeña nació en la semana 38 de gestación en el Centro Integral de Salud Banda y fue apodada como la “superbebé santiagueña”. pic.twitter.com/7r4h3k34MV

Tras el nacimiento, Nazarena quedó bajo observación médica y se espera que en los próximos días pueda recibir el alta para regresar a su casa junto a su familia.

La mujer ya había tenido otros dos hijos anteriormente: una niña que nació con un peso de 3,8 kilos y un varón que pesó 4 kilos. Si bien esos valores también eran elevados, en ambos casos los embarazos y partos transcurrieron sin inconvenientes importantes.

El nacimiento de la llamada “super bebé” despertó una fuerte repercusión en redes sociales y medios locales debido a las inusuales dimensiones de la recién nacida. Especialistas explicaron que este tipo de casos no son frecuentes y suelen requerir controles médicos especiales durante el embarazo y después del parto para evitar complicaciones tanto para la madre como para el bebé.