28 de mayo de 2026 - 21:15

Fue a comprar un café a un restaurante reconocido y lo sorprendieron con una cortesía inesperada

Un joven mostró cómo un pequeño gesto de los empleados de un restaurante no solo le alegró el día, sino que terminó convirtiéndose en una inesperada campaña.

Fue a comprar a un café y fue sorprendido por los empleados de un restaurante

Fue a comprar a un café y fue sorprendido por los empleados de un restaurante

Foto:

Por Manuel Ferreyra

Lo que comenzó como un simple antojo de sobremesa terminó siendo una agradable sorpresa que se volvió viral en TikTok. Rafael, un joven argentino, decidió compartir una experiencia inusual que vivió tras ingresar a un restaurante reconocido con la intención de tomar únicamente un café.

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El joven explicó que había terminado de almorzar y únicamente quería “un café para llevar”. Al entrar al local, llamado La Parolaccia, el joven se encontró con una respuesta inicial inesperada: los empleados le informaron que el establecimiento era solo "para almorzar o comer" y que, en principio, no servían sólo café.

Sin embargo, a pesar de la política habitual del lugar, el personal decidió hacer una excepción y le permitieron ocupar una mesa para disfrutar de su bebida caliente.

La verdadera sorpresa llegó al momento de pagar. Cuando Rafael solicitó la cuenta, el mozo se acercó con una respuesta que lo dejó atónito: "No, señor, vaya, el café es invitación de la casa".

A pesar de la insistencia del joven por abonar la bebida, el personal se mantuvo firme en su gesto de cortesía, lo que motivó a Rafael a calificar a los empleados como "unos fenómenos" y asegurar que volvería al lugar "todo el tiempo".

La publicación superó rápidamente las 200 mil visualizaciones y se llenó de comentarios que elogiaban la astucia del restaurante, afirmando que habían "ganado un cliente" gracias a su excelente trato.

Ante la enorme repercusión y las posibles dudas sobre la veracidad del video, Rafael decidió eliminar la publicación original y subir una nueva explicación.

En este segundo descargo, aclaró que se trató de "marketing orgánico" genuino, subrayando que en ningún momento recibió un pago por parte del restaurante para promocionarlo, sino que fue una reacción espontánea ante un servicio excepcional.

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