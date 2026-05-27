El curioso método que usan en fincas de Mendoza para colocar tela antigranizo y que se hizo viral

Un grupo de trabajadores rurales de San Rafael se volvió viral en TikTok por un llamativo método para colocar tela antigranizo. En los videos se los ve caminando sobre enormes zancos mientras trabajan a varios metros de altura entre los viñedos mendocinos.

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Las imágenes fueron compartidas por el usuario @marcosgajardo41 y uno de los videos superó las 300 mil reproducciones. Allí se puede ver cómo los obreros avanzan sobre zancos de hasta cuatro y seis metros de altura para evitar mover escaleras constantemente durante las tareas en las fincas.

“Estamos a 6 metros, no se nota pero estamos ahí en esa altura” , comenta Marcos en una de las grabaciones que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Muchos internautas quedaron sorprendidos por el equilibrio y la velocidad con la que se desplazan entre las estructuras.

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A simple vista parecen acróbatas o artistas de circo, pero en realidad se trata de trabajadores rurales. Ellos se dedican a colocar las mallas antigranizo, redes tradicionales para proteger cultivos y viñedos mendocinos durante la temporada de tormentas.

Colocación tela antigranizo con zancos en San Rafael Las imágenes de la colocación de tela antigranizo con zancos en San Rafael se hizo viral. Captura de video

En varios videos también se los puede ver caminando directamente sobre las estructuras donde se apoyan las telas. Las imágenes despertaron miles de comentarios y preguntas sobre cómo realizan el trabajo. “ART salió del grupo”, bromearon, en referencia a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

“Usamos eso para no usar las escaleras”, explicó el propio Marcos en TikTok al responder consultas de otros usuarios. Además, reconoció que la tarea “la verdad que es cansador”, aunque aseguró que el sistema les permite ahorrar tiempo y trabajar con mayor rapidez.