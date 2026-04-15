El inesperado cruce entre un periodista y una hincha de Boca que terminó en "match"

Lo que comenzó como una entrevista habitual en las inmediaciones de La Bombonera terminó convirtiéndose en un clip viral protagonizado por un cronista y una hincha del equipo Xeneize.

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Durante la previa del encuentro en el que Boca Juniors venció 3-0 a Barcelona de Ecuador , el periodista Nicolás Luaces , integrante del canal de streaming AZZ , se acercó a una fanática para dialogar sobre la actualidad del equipo a pocos días del superclásico.

La protagonista de la historia es Daniela , una joven oriunda de Lanús y estudiante de psicología, quien demostró un sólido conocimiento futbolístico al analizar el presente del plantel dirigido por Claudio Úbeda y la posible llegada de Paulo Dybala .

Sorprendido por su claridad, Luaces bromeó preguntándole si era periodista, para luego intentar que se sumara a la comunidad digital del medio para el que trabaja.

El giro inesperado ocurrió cuando el cronista le pidió que siguiera la cuenta de Instagram de AZZ. Para evitar malentendidos con sus compañeros en el estudio, Luaces aclaró en vivo que no le estaba pasando su cuenta personal.

Con rapidez y picardía, Daniela respondió: “No me molesta si me lo pasás”, desatando risas tanto en el lugar como en la producción del programa. Ante la sorpresiva propuesta, el periodista bromeó con "abortar la misión" del canal para entregarle su propio contacto.

Impacto en redes y futuro incierto La repercusión fue inmediata. En cuestión de pocas horas, la cuenta de la aficionada (@danielaiker_) pasó de ser privada a superar los 10.000 seguidores, llenándose de comentarios sobre el encuentro.

Por su parte, el periodista se refirió al episodio en su programa de Radio La Red, Reporter 910, manteniendo el misterio sobre un posible acercamiento real: “¿Si hubo match? Dios lo permita, veremos. El tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar”.