Sufrió un ACV, estaba angustiada por su alianza y su esposo la sorprendió con una propuesta que emocionó a todos. 

Lo que comenzó como una situación angustiante por un problema de salud terminó convirtiéndose en una emotiva historia de amor que emocionó a familiares, médicos y usuarios en las redes sociales. Olga , una mujer de 84 años de Paraná, recuperó la alianza de casamiento que había perdido poco antes de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y recibió una inesperada propuesta de su esposo, Alejandro , con quien comparte más de tres décadas de vida juntos.

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Durante los días que permaneció internada en el Hospital San Martín de Paraná, Olga no solo enfrentó la incertidumbre propia de su estado de salud, sino que también arrastraba una profunda tristeza por la pérdida de un objeto que consideraba invaluable desde el punto de vista emocional .

“Justo antes de mi ACV había perdido mi anillo de casamiento, que lo tenía hace 37 años . Lo di por perdido, así que estaba muy triste por eso”, relató la mujer en diálogo con TN.

Mientras Olga avanzaba en su recuperación, su familia continuó buscando la alianza sin perder las esperanzas. Finalmente, fue Nicole, una de sus nietas, quien encontró el anillo mientras limpiaba en la casa familiar.

El hallazgo representó una enorme alegría para todos, pero nadie imaginaba que también daría lugar a uno de los momentos más conmovedores de la historia.

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Olga y Alejandro llevan toda una vida juntos. Ella cumplirá 85 años el próximo 9 de julio, mientras que él llegará a los 90 en septiembre. Tras décadas compartiendo alegrías, desafíos y proyectos, el ACV se convirtió en una de las pruebas más difíciles que debieron afrontar.

“Pensé que Olga se me moría y que yo me iba con ella. Fue un susto enorme”, confesó Alejandro. Sin embargo, aseguró que nunca perdió la esperanza. “Yo sé que ella es muy buena y Dios la iba a cuidar. Volver a verla en esa habitación, tan radiante y hermosa como siempre, me emocionó mucho. Esto me hace amarla más”, expresó.

Con la alianza recuperada, Alejandro decidió llevarla personalmente al hospital. Al llegar a la habitación, Olga volvió a preguntar por el anillo que tanto extrañaba. Entonces, el hombre escondió una mano detrás de la espalda y, tras generar algo de expectativa, mostró sus dedos: en uno llevaba su propia alianza y en el meñique tenía la de ella. “Los encontró Nicole”, le dijo.

Sufrió un ACV, estaba angustiada por su alianza y su esposo la sorprendió con una propuesta que emocionó a todos. Olga y Alejandro emocionaron a todos. TN

Olga no pudo contener la alegría al volver a ver el anillo que había dado por perdido. “Me emocioné tanto, tanto. Porque es muy valioso para mí sentimentalmente”, contó.

En ese momento, mientras sostenía la mano de su esposa, Alejandro tomó la alianza y volvió a colocarla en su dedo. Luego pronunció una pregunta que transformó el momento en uno de los más emocionantes de su vida: “¿Te querés casar conmigo otra vez?”.

Las lágrimas no tardaron en aparecer. Su familia destacó que la experiencia los unió aún más y agradeció especialmente la atención recibida en el Hospital San Martín.

“Nos atendieron perfectamente. Todos fueron muy amables. Se enamoraron de la abuela y la trataron increíble. Eso nos llenó de esperanzas y fuerzas”, señalaron.

Afortunadamente, Olga recibió el alta médica y ya volvió a su hogar, donde continúa recuperándose rodeada del cariño de sus seres queridos. “Estamos muy contentos de tenerla”, señaló Alejandro.

Aunque la propuesta fue aceptada, la pareja todavía no definió una fecha para renovar sus votos matrimoniales. Por ahora, prefieren disfrutar del presente y avanzar paso a paso.

“Estamos felices después de su alta hospitalaria. Mimándola como nunca. Y cuando pase todo ya nos encargaremos de fijar fecha para renovar los votos. Pasito a pasito, que aún somos jubilados con la mínima luchando cada día”, explicaron.