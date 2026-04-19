Costó 14 millones, fue titular hace días y Eduardo Coudet lo borró del Superclásico

El colombiano Kevin Castaño no irá ni al banco a pesar de haber sido titular hace pocos días por la Copa Sudamericana.

Superclásico 2026: la sorpresiva decisión de Eduardo Coudet con Kevin Castaño antes de enfrentar a Boca.

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo desde las 17 en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico. El equipo de Eduardo Coudet llega con una noticia que sacudió la interna: la exclusión total de Kevin Castaño de la lista de convocados, un mensaje fuerte del entrenador.

Eduardo Coudet tomó una determinación que sorprendió incluso puertas adentro del club. Castaño, el mediocampista por el que el club realizó una inversión cercana a los 14 millones de dólares, quedó marginado de la lista para el partido más importante del fútbol argentino.

Eduardo Coudet Eduardo Coudet, DT de River en la previa del Superclásico CARP

La drástica decisión de Coudet con la inversión más cara La situación del volante es llamativa porque venía de ser titular en la semana frente a Blooming por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el entrenador decidió que no formara parte de la rotación oficial, confirmando que hoy corre muy desde atrás en su consideración táctica.

Este retroceso en la participación del jugador no es nuevo, ya que había comenzado a perder terreno en la etapa final del ciclo de Marcelo Gallardo. Con la conducción actual, sus minutos en cancha fueron casi nulos, y este descarte marca un punto de quiebre sobre su lugar en el plantel.