19 de abril de 2026 - 16:35

Costó 14 millones, fue titular hace días y Eduardo Coudet lo borró del Superclásico

El colombiano Kevin Castaño no irá ni al banco a pesar de haber sido titular hace pocos días por la Copa Sudamericana.

Superclásico 2026: la sorpresiva decisión de Eduardo Coudet con Kevin Castaño antes de enfrentar a Boca.

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Por Nicolás Salas

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Eduardo Coudet tomó una determinación que sorprendió incluso puertas adentro del club. Castaño, el mediocampista por el que el club realizó una inversión cercana a los 14 millones de dólares, quedó marginado de la lista para el partido más importante del fútbol argentino.

Eduardo Coudet
Eduardo Coudet, DT de River en la previa del Superclásico

Eduardo Coudet, DT de River en la previa del Superclásico

La drástica decisión de Coudet con la inversión más cara

La situación del volante es llamativa porque venía de ser titular en la semana frente a Blooming por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el entrenador decidió que no formara parte de la rotación oficial, confirmando que hoy corre muy desde atrás en su consideración táctica.

Este retroceso en la participación del jugador no es nuevo, ya que había comenzado a perder terreno en la etapa final del ciclo de Marcelo Gallardo. Con la conducción actual, sus minutos en cancha fueron casi nulos, y este descarte marca un punto de quiebre sobre su lugar en el plantel.

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La formación de River vs Boca y cómo están en el historial

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

El historial entre ambos clubes favorece levemente al conjunto xeneize. Tras 266 enfrentamientos oficiales, Boca Juniors suma 93 victorias frente a las 88 de River Plate, con un total de 85 empates registrados hasta la fecha.

La transmisión del encuentro estará a cargo de las señales ESPN Premium y TNT Sports desde las 17. Se espera un recibimiento espectacular por parte de los hinchas en Núñez, en una jornada que definirá gran parte del clima deportivo para lo que resta del semestre.

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