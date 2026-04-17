17 de abril de 2026 - 17:09

Con un importante cambio, Úbeda planifica los once de Boca para el Superclásico

El DT del Xeneize ajusta las piezas para visitar a River este domingo, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Leandro Brey jugará su primer River - Boca

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El entrenador Claudio Úbeda apuesta por sostener la base que le dio resultados, en un contexto poco habitual en la previa de este tipo de partidos: sin misterios ni grandes incógnitas.

El único cambio de Claudio Úbeda de cara al domingo:

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Así, la única variante estará en el arco. La lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá una recuperación prolongada, abre la puerta para el ingreso de Leandro Brey. El joven arquero tendrá de esta forma el debut absoluto en un Superclásico, en un escenario exigente como el Monumental.

Más allá de esta modificación forzada, la idea del cuerpo técnico es repetir el once que viene de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, resultado que le permitió al equipo de La Ribera consolidarse en la cima de su grupo y estirar un invicto de 12 partidos.

El rendimiento colectivo y la respuesta individual de los titulares inclinan la balanza hacia la continuidad, pese al desgaste físico que implicó el compromiso internacional de entresemana.

En ese sentido, Úbeda mantiene una postura clara: sostener la estructura y confiar en los jugadores que vienen mostrando regularidad. El entrenador no planea introducir variantes por rotación, más allá de que siempre deja abierta la posibilidad de algún ajuste de último momento.

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors en el último clásico, esperará en el banco de los suplentes

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors en el último clásico, esperará en el banco de los suplentes

Uno de los focos también está puesto en Exequiel Zeballos, quien ya se recuperó de su lesión y sumó minutos recientemente. Sin embargo, todo indica que no será titular. El propio entrenador fue cauto sobre su situación y dejó entrever que buscará llevarlo de manera progresiva, por lo que su ingreso podría darse desde el banco en el segundo tiempo.

La probable formación de Boca para visitar a River:

En base a lo practicado durante la semana, y a la idea del adiestrador, Boca formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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