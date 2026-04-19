Los Tordos empató con CMR Andino y sigue puntero en el Apertura femenino

Las Eternas y Los Tordos jugaron un vibrante partido. En la definición, por penales australianos estuvo más certero el elenco orientado por Franco Medici

En forma parcial se disputó la sexta fecha del torneo de Apertura de hockey césped femenino y esto se debió que hay nueve clubes disputando los torneos Regionales "A" y "B". Entonces esos lances fueron reprogramados para mediados de Mayo. Las posiciones son lideradas por el club Los Tordos, el escolta es Leonardo Murialdo, tercero marcha San Juan Rugby y cuartas quedaron Las Patitas de la UN San Juan.

Marcadores Leonardo Murialdo venció a Marista por 1 a 0 con gol de Rocío Correa

En tanto, Los Tordos y CMR Andino empataron 2 a 2. Los tatos de las Torditas fueron de Emilia Garre y Amparo Correa Llano. Los goles de las Eternas fueron señalados por Julia Goldstein y Delfina Torres. El punto bonus se lo llevaron las chicas de "LTRC"

Lo que viene La Séptima fecha se juega el próximo sábado 25 de abril y tendrá los siguientes cotejos.