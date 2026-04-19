Los Tordos empató con CMR Andino y sigue puntero en el Apertura femenino

En forma parcial se disputó la sexta fecha del torneo de Apertura de hockey césped femenino y esto se debió que hay nueve clubes disputando los torneos Regionales "A" y "B". Entonces esos lances fueron reprogramados para mediados de Mayo. Las posiciones son lideradas por el club Los Tordos, el escolta es Leonardo Murialdo, tercero marcha San Juan Rugby y cuartas quedaron Las Patitas de la UN San Juan.
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Leonardo Murialdo venció a Marista por 1 a 0 con gol de Rocío Correa
En tanto, Los Tordos y CMR Andino empataron 2 a 2. Los tatos de las Torditas fueron de Emilia Garre y Amparo Correa Llano. Los goles de las Eternas fueron señalados por Julia Goldstein y Delfina Torres. El punto bonus se lo llevaron las chicas de "LTRC"
Lo que viene
La Séptima fecha se juega el próximo sábado 25 de abril y tendrá los siguientes cotejos.
Obras V. L. Murialdo
Club Alemán vs. Liceo "A"
CMR Andino vs. Vistalba
Teqüé vs. Los Tordos
San Juan RC vs. UN Cuyo
UN San Juan vs. Maristas (SRF)
Liceo "B" vs. CPBM
Marista vs. Peumayén
Posiciones
1º Los Tordos 17 puntos
2º L. Murialdo 13
3º San juan RC 12
4º UN San Juan 12
5º CMR Andino 12
6º Maristas (SRF) 11
7º CPBM 10
8º Marista 7
9º Club Alemán 7
10º Liceo "A" 6
11º UN Cuyo 6
12º Vistalba 5
13º Teqüe 4
14º Peumayén 4
15º Liceo "B" 2
16º Obras 1.