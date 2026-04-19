19 de abril de 2026 - 19:11

Los Tordos empató con CMR Andino y sigue puntero en el Apertura femenino

Las Eternas y Los Tordos jugaron un vibrante partido. En la definición, por penales australianos estuvo más certero el elenco orientado por Franco Medici

Hockey Césped. Los Tordos empató con CMR Andino y sigue puntero

Hockey Césped. Los Tordos empató con CMR Andino y sigue puntero

Foto:

Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En forma parcial se disputó la sexta fecha del torneo de Apertura de hockey césped femenino y esto se debió que hay nueve clubes disputando los torneos Regionales "A" y "B". Entonces esos lances fueron reprogramados para mediados de Mayo. Las posiciones son lideradas por el club Los Tordos, el escolta es Leonardo Murialdo, tercero marcha San Juan Rugby y cuartas quedaron Las Patitas de la UN San Juan.

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Leonardo Murialdo venció a Marista por 1 a 0 con gol de Rocío Correa

En tanto, Los Tordos y CMR Andino empataron 2 a 2. Los tatos de las Torditas fueron de Emilia Garre y Amparo Correa Llano. Los goles de las Eternas fueron señalados por Julia Goldstein y Delfina Torres. El punto bonus se lo llevaron las chicas de "LTRC"

Lo que viene

La Séptima fecha se juega el próximo sábado 25 de abril y tendrá los siguientes cotejos.

Obras V. L. Murialdo

Club Alemán vs. Liceo "A"

CMR Andino vs. Vistalba

Teqüé vs. Los Tordos

San Juan RC vs. UN Cuyo

UN San Juan vs. Maristas (SRF)

Liceo "B" vs. CPBM

Marista vs. Peumayén

Posiciones

1º Los Tordos 17 puntos

2º L. Murialdo 13

3º San juan RC 12

4º UN San Juan 12

5º CMR Andino 12

6º Maristas (SRF) 11

7º CPBM 10

8º Marista 7

9º Club Alemán 7

10º Liceo "A" 6

11º UN Cuyo 6

12º Vistalba 5

13º Teqüe 4

14º Peumayén 4

15º Liceo "B" 2

16º Obras 1.

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