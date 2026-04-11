Los Tordos está en lo más alto del torneo Apertura

Completa se disputó la Quinta fecha del torneo de Apertura de hockey césped para clubes de damas mayores, donde Los Tordos es el único puntero de la competencia y San Juan Rugby es el escolta. El tercer escalón del top tres es compartido por Maristas de San Rafael y CMR Andino.

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Los Tordos sigue puntero tras vencer a las chicas del Club Alemán, por 2 a 1. Valentina Micoli y Dolores Correa Llano anotaron para "Las Primeras Campeonas de la Historia" y el gol de las albitas fue de Sol Florindo.

Maristas de San Rafael dio cuenta de Teqüé por 2 a 1. Los goles del Verdecito fueron de Constanza Vega y Victoria Moretti. El tanto de las orientadas por Guillermo Barbeito lo hizo Rocío Sureda.

CMR Andino dio cuenta de la UN Cuyo por 3 a 0. Los tantos de las Eternas fueron Sol Alías que marco en dos ocasiones y de María Reginato.

image Las posiciones tras la Quinta fecha del torneo de Apertura de damas mayores Christian Sosa

Liceo "A" y Leonardo Murialdo empataron 2 a 2. Las artilleras Liceístas fueron Luciana Eyherachar y Corina Ventura. En tanto, las anotadoras Canarias fueron Natalia Castronovo y Giuliana Castronovo.

El punto bonus se lo llevaron las Clavitas, porque en la tanta de penales australianos ganaron por 3 a 2. En los penales convirtieron para "LRC" Martina Gómez, Justina Correa Llano y Guadalupe Robles. Mientras que Agustina Cabreja y Candela Uzair hicieron lo propio para las Señoritas de Amarillo.

Las Tricolores con un Hockey contundente

Marista "A" se impuso a Liceo "B" por 5 a 1. Los goles de las Tricolores fueron obra de Guillermina Gruber en dos ocasiones Lucía Ponce, en dos oportunidades, Clara Vallesi y María Jesús Hernández.

El tanto Liceísta fue Valentina Tornagtti.

Vistalba fue hasta el Distrito de Benegas para jugar en la casa de Obras y se llevó tres puntos valiosos. EL "VHC" obtuvo su primer triunfo en el torneo por 5 a 3.

Los goles de las Hormiguitas Coloradas nacieron de los sticks de Camila Amaru y Milagros Ramirez. Para las Verdeamarillas anotaron: Giuliana Miceli en tres oportunidades, Victoria Iankelewich y Manuela Gutiérrez.

También en la ciudad de San Juan, pero en el Palomar, Las Patitas derrotaron a Peumayén por 4 a 0. los goles fueron de Pía Tadini en dos ocasiones, Josefina Otto y Ana Iglesias.