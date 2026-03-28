28 de marzo de 2026 - 19:51

En el femenino, Los Tordos es el único puntero tras vencer a Obras

En la cuarta jornada del hockey césped femenino hubo empates para regalar y ganaron Leonardo Murialdo, Marista, Banco Mendoza y San Juan Rugby

Renata Yuba lleva la bocha. La capitana de San Juan Rugby marcó uno de los goles de la victoria de las Piuquenes en tierras mendocinas.

Renata Yuba lleva la bocha. La capitana de San Juan Rugby marcó uno de los goles de la victoria de las Piuquenes en tierras mendocinas.

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Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Completa se disputó la cuarta fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped, que tiene a Los Tordos como líder indiscutido. Y la escolta es Banco Mendoza; terceros marchan: San Juan Rugby y Leonardo Murialdo y cuartos cerrando el lote de arriba están Maristas de San Rafael y CMR Andino.

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Resultados y artilleras

Leonardo Murialdo dio cuenta de Liceo "B" por 3 a 0. Los goles de las Canarias fueron anotados por: Rocío Correa, Natalia Castronovo y Trinidad Muñoz.

Con goles de "Lu" Ponce y Rosario Gallardo, Marista venció a UN San Juan por 2 a 1. El gol de las Patitas fue de Mía Tadini.

En el juego disputado en el Bajo de Luján, entre Peumayén y San Juan RC, el triunfo fue para la visita que se impuso por 3 a 0 con goles de Marina Caballero, Constanza De Francesco y Renata Yuba

CP. Banco Mendoza venció a Teqüé por 2 a 0. Los goles fueron Federica Roby a los 7' del tercer cuarto. Al despuntar el cuarto cuarto anotó Valentina Manzino.

En el juego adelantado UN Cuyo y Club Alemán empataron sin goles, pero el punto bonus fue para las Albas que ganaron por penales australianos por 3 a 2.

En tanto, el cierre de la fecha estuvo protagonizado por Los Tordos y Obras. La victoria fue para las dirigidas por Franco Medici que ganaron a las Rojas del Distrito de Benegas por 7 a 2. Julieta Grone y Josefina Sáez anotaron dos goles cada una, también gritaron de felicidad pro sus anotaciones: Julia Grinfeld, Amparo Correa y Luciana Peralta.

Vistalba y Liceo "A" igualaron 1 a 1. El gol de las Verdeamarillas fue de Ana Mendoza y el tanto de las Clavitas fue obra de Luciana Eyherachar.

En la ronda de penales australianos estuvieron más precisas las dirigidas por Rodrigo Buttini que se embolsaron el punto bonus, por ganar en esta instancia 3 a 2.

En la ciudad de San Rafael, el elenco de Maristas y CMR Andino empataron 1 a 1. El gol del Verdecito nació del stick de Florencia Vega y el tanto de las Eternas lo hizo Lourdes Galeassi.

El punto bonus se lo llevó el elenco orientado por Marcos Sánchez que tuvo mejor puntería en esta instancia y ganó por 3 a 2.

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Hockey Césped. Catalina Castro quiere la bocha que tiene Emilia Noseda. Al fondo mira Marina Caballero autora del primer gol. La escena pertenece al juego protagonizado entre Peumayén y San Juan Rugby

Hockey Césped. Catalina Castro quiere la bocha que tiene Emilia Noseda. Al fondo mira Marina Caballero autora del primer gol. La escena pertenece al juego protagonizado entre Peumayén y San Juan Rugby

Las Posiciones

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Hockey Césped. Posiciones una vez terminada la jornada cuarta del torneo de Apertura 2026 en damas mayores.

Hockey Césped. Posiciones una vez terminada la jornada cuarta del torneo de Apertura 2026 en damas mayores.

Lo que se viene

La próxima fecha será Liceo "A" vs. L. Murialdo; Obras vs. Vistalba, Club Alemán vs. Los Tordos; CMR Andino vs. UN Cuyo; Teqüé vs. Maristas (SRF); San Juan RC vs. Banco Mendoza; UN San Juan vs. Peumayén y Liceo "B" vs. Marista.

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