14 de mayo de 2026 - 19:09

Quedaron definidas las semifinales del Apertura de la Liga Profesional: días, horarios y sedes

River recibirá a Rosario Central tras eliminar a Gimnasia, mientras que Argentinos será local ante Belgrano. La final se disputará en Córdoba con ambas hinchadas.

River recibirá a Rosario en el Monumental en un cruce por un lugar en la final del Apertura. Juegan el sábado.

River recibirá a Rosario en el Monumental en un cruce por un lugar en la final del Apertura. Juegan el sábado.

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El Millo y el Canalla

El primer duelo se disputará el sábado desde las 19.30 en Núñez. El Millonario accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Gimnasia y anteriormente eliminar por penales a San Lorenzo, mientras que el Canalla llega luego de superar a Racing en Rosario. La programación respondió, entre otros factores, al calendario internacional de Central, que la próxima semana deberá afrontar su compromiso por Copa Libertadores.

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En el último cruce en Rosario, Ángel Di María, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Definen en La Paternal

La otra semifinal tendrá lugar el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. Argentinos viene de imponerse en el alargue frente a Huracán y Belgrano accedió tras derrotar a Unión de Santa Fe. Ambos buscarán volver a una definición local en una temporada que los tuvo como protagonistas desde la fase regular.

Las localías se determinaron de acuerdo a la posición obtenida por cada equipo en la fase de grupos. River terminó segundo en la Zona B, Argentinos fue tercero, Rosario Central finalizó cuarto y Belgrano ocupó el quinto lugar. El reglamento establece además que, en caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales.

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El Bicho recibir&aacute; en el Diego Armando Maradona al Celeste, el domingo.

El Bicho recibirá en el Diego Armando Maradona al Celeste, el domingo.

Di María en el Monumental

Uno de los focos estará puesto en el regreso de Ángel Di María al estadio Monumental desde su vuelta al fútbol argentino. El rosarino ya enfrentó dos veces a River con la camiseta de Central: una victoria canalla en Rosario y un empate sin goles en el actual Apertura. Ahora tendrá su primera presentación en Núñez desde su retorno al país.

La final del certamen se jugará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y contará con público de ambos equipos. La sede no se modificará aunque Belgrano avance al partido decisivo, tal como establece el reglamento de la Liga Profesional.

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