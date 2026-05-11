Fútbol argentino: La "silla eléctrica" de los entrenadores no da tregua en el Apertura 2026

La inestabilidad en los bancos de suplentes se ha vuelto normal. En lo que va del certamen, la urgencia por los resultados y los cambios de aire han eyectado a entrenadores de todo perfil: desde próceres institucionales hasta apuestas que no lograron hacer pie.
Daniel Oldrá
En la temporada 2026, Daniel Oldrá, solo aguantó dos fechas en Instituto de Córdoba.
Ramiro Gómez / Los Andes.
Fútbol argnetino: El inicio de la sangría (Enero - Febrero)
El goteo comenzó temprano. El 26 de enero, Daniel Oldrá inauguró la lista al dejar Instituto de Córdoba tras apenas dos fechas. Sin embargo, febrero fue el mes que elevó la temperatura:
- Eduardo Domínguez (Estudiantes LP): Una salida atípica. Renunció el 20 de febrero tras un ciclo brillante de 164 partidos y 5 títulos para emigrar al Atlético Mineiro. Lo sucede Alexander Medina.
- Orsi-Gómez (Newell’s): Despedidos solo 24 horas después del adiós de Domínguez, víctimas de una racha de seis partidos sin triunfos.
- Hugo Colace (Atlético Tucumán): Cesanteado el 24 de febrero tras caer ante Belgrano. Su lugar fue ocupado interinamente por Ramiro González y luego por el inoxidable Julio César Falcioni
El shock en Núñez: El fin de la era Gallardo
El 26 de febrero, el fútbol continental se sacudió con la renuncia de Marcelo Gallardo en River Plate. El "Muñeco" cerró su etapa en la fecha 7 tras enfrentar a Banfield. La dirigencia reaccionó con velocidad y apeló a la identidad: Eduardo "Chacho" Coudet asumió el desafío de gestionar el post-gallardismo.
Marzo: El adiós a los arquitectos del éxito en el fútbol argentino del ascenso
Incluso los logros históricos parecen tener fecha de vencimiento ante la falta de resultados inmediatos:
- Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto): El 12 de marzo terminó el ciclo del técnico más importante en la historia del "León", el hombre que llevó a la ciudad a la Liga Profesional. Se fue tras caer ante Belgrano en la fecha 10.
- Ariel Broggi (Gimnasia y Esgrima): El técnico que devolvió al "Lobo" a Primera tras 42 años fue cesado en la fecha 12, luego de una derrota agónica ante Newell's. Nueve puntos en el torneo fueron insuficientes para sostener su legado.
Ariel Broggi
Ariel Broggi, tras el ascenso de Gimnasia y Esgrima, se alejó de la dirección técnica del Lobo por malos resultados en el Torneo Apertura.
PrensaGyE
La crisis de la fecha 11 y 13: Caídas en serie
La segunda mitad del certamen acentuó la fragilidad de los proyectos:
- San Lorenzo: Despidió a Damián Ayude. Pese a su labor con los juveniles, los resultados negativos sentenciaron su salida.
- Aldosivi: El "Tiburón" echó a Guillermo Farré, quien no pudo sumar de a tres en este torneo. El sueño de Mar del Plata es repatriar a Martín Palermo.
- Riestra: Finalizó "de común acuerdo" el vínculo con Gustavo Benítez.
- Gimnasia LP: La goleada 0-3 ante Huracán fue el golpe final para Fernando Zaniratto.
- Defensa y Justicia: Mariano Sosa se alejó del "Halcón" tras la eliminación en fase de grupos y la decepción de no clasificar a los playoffs.
Balance de un torneo implacable
El panorama refleja una realidad cruda: ni el ascenso reciente, ni la gloria pasada, ni la promoción de juveniles parecen ser escudos suficientes ante la impaciencia del fútbol argentino. En este Apertura 2026, el éxito de ayer es, cada vez más rápido, el despido de hoy.