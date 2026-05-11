11 de mayo de 2026 - 16:34

Fútbol argentino: La "silla eléctrica" de los entrenadores no da tregua en el Apertura 2026

Conocé todos los entrenadores que dejaron su cargo en la temporada 2026 durante el Torneo Apertura en el fútbol argentino.

Ariel Broggi dejó su huella en el Lobo con un ascenso histórico a la máxima categoría, pero no pudo continuar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, por malos resultados.&nbsp;

Ariel Broggi dejó su huella en el Lobo con un ascenso histórico a la máxima categoría, pero no pudo continuar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, por malos resultados. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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  • Eduardo Domínguez (Estudiantes LP): Una salida atípica. Renunció el 20 de febrero tras un ciclo brillante de 164 partidos y 5 títulos para emigrar al Atlético Mineiro. Lo sucede Alexander Medina.
  • Orsi-Gómez (Newell’s): Despedidos solo 24 horas después del adiós de Domínguez, víctimas de una racha de seis partidos sin triunfos.
  • Hugo Colace (Atlético Tucumán): Cesanteado el 24 de febrero tras caer ante Belgrano. Su lugar fue ocupado interinamente por Ramiro González y luego por el inoxidable Julio César Falcioni

El shock en Núñez: El fin de la era Gallardo

El 26 de febrero, el fútbol continental se sacudió con la renuncia de Marcelo Gallardo en River Plate. El "Muñeco" cerró su etapa en la fecha 7 tras enfrentar a Banfield. La dirigencia reaccionó con velocidad y apeló a la identidad: Eduardo "Chacho" Coudet asumió el desafío de gestionar el post-gallardismo.

DLA (75)
Marcelo Gallardo se despidi&oacute; del mundo River sin ning&uacute;n t&iacute;tulo en su segunda etapa. Incre&iacute;ble pero real. &Igrave;dolo m&aacute;ximo.&nbsp;

Marcelo Gallardo se despidió del mundo River sin ningún título en su segunda etapa. Increíble pero real. Ìdolo máximo.

Marzo: El adiós a los arquitectos del éxito en el fútbol argentino del ascenso

Incluso los logros históricos parecen tener fecha de vencimiento ante la falta de resultados inmediatos:

  • Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto): El 12 de marzo terminó el ciclo del técnico más importante en la historia del "León", el hombre que llevó a la ciudad a la Liga Profesional. Se fue tras caer ante Belgrano en la fecha 10.
  • Ariel Broggi (Gimnasia y Esgrima): El técnico que devolvió al "Lobo" a Primera tras 42 años fue cesado en la fecha 12, luego de una derrota agónica ante Newell's. Nueve puntos en el torneo fueron insuficientes para sostener su legado.
Ariel Broggi
Ariel Broggi, tras el ascenso de Gimnasia y Esgrima, se alej&oacute; de la direcci&oacute;n t&eacute;cnica del Lobo por malos resultados en el Torneo Apertura.&nbsp;

Ariel Broggi, tras el ascenso de Gimnasia y Esgrima, se alejó de la dirección técnica del Lobo por malos resultados en el Torneo Apertura.

La crisis de la fecha 11 y 13: Caídas en serie

La segunda mitad del certamen acentuó la fragilidad de los proyectos:

  • San Lorenzo: Despidió a Damián Ayude. Pese a su labor con los juveniles, los resultados negativos sentenciaron su salida.
  • Aldosivi: El "Tiburón" echó a Guillermo Farré, quien no pudo sumar de a tres en este torneo. El sueño de Mar del Plata es repatriar a Martín Palermo.
  • Riestra: Finalizó "de común acuerdo" el vínculo con Gustavo Benítez.
  • Gimnasia LP: La goleada 0-3 ante Huracán fue el golpe final para Fernando Zaniratto.
  • Defensa y Justicia: Mariano Sosa se alejó del "Halcón" tras la eliminación en fase de grupos y la decepción de no clasificar a los playoffs.

Balance de un torneo implacable

El panorama refleja una realidad cruda: ni el ascenso reciente, ni la gloria pasada, ni la promoción de juveniles parecen ser escudos suficientes ante la impaciencia del fútbol argentino. En este Apertura 2026, el éxito de ayer es, cada vez más rápido, el despido de hoy.

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