Fútbol argentino: La "silla eléctrica" de los entrenadores no da tregua en el Apertura 2026

Conocé todos los entrenadores que dejaron su cargo en la temporada 2026 durante el Torneo Apertura en el fútbol argentino.

Ariel Broggi dejó su huella en el Lobo con un ascenso histórico a la máxima categoría, pero no pudo continuar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, por malos resultados.

La inestabilidad en los bancos de suplentes se ha vuelto normal. En lo que va del certamen, la urgencia por los resultados y los cambios de aire han eyectado a entrenadores de todo perfil: desde próceres institucionales hasta apuestas que no lograron hacer pie.

Daniel Oldrá En la temporada 2026, Daniel Oldrá, solo aguantó dos fechas en Instituto de Córdoba. Ramiro Gómez / Los Andes. Fútbol argnetino: El inicio de la sangría (Enero - Febrero) El goteo comenzó temprano. El 26 de enero, Daniel Oldrá inauguró la lista al dejar Instituto de Córdoba tras apenas dos fechas. Sin embargo, febrero fue el mes que elevó la temperatura:

Eduardo Domínguez (Estudiantes LP): Una salida atípica. Renunció el 20 de febrero tras un ciclo brillante de 164 partidos y 5 títulos para emigrar al Atlético Mineiro. Lo sucede Alexander Medina.

Una salida atípica. Renunció el 20 de febrero tras un ciclo brillante de 164 partidos y 5 títulos para emigrar al Atlético Mineiro. Lo sucede Alexander Medina. Orsi-Gómez (Newell’s): Despedidos solo 24 horas después del adiós de Domínguez, víctimas de una racha de seis partidos sin triunfos.

Despedidos solo 24 horas después del adiós de Domínguez, víctimas de una racha de seis partidos sin triunfos. Hugo Colace (Atlético Tucumán): Cesanteado el 24 de febrero tras caer ante Belgrano. Su lugar fue ocupado interinamente por Ramiro González y luego por el inoxidable Julio César Falcioni El shock en Núñez: El fin de la era Gallardo El 26 de febrero, el fútbol continental se sacudió con la renuncia de Marcelo Gallardo en River Plate. El "Muñeco" cerró su etapa en la fecha 7 tras enfrentar a Banfield. La dirigencia reaccionó con velocidad y apeló a la identidad: Eduardo "Chacho" Coudet asumió el desafío de gestionar el post-gallardismo.

DLA (75) Marcelo Gallardo se despidió del mundo River sin ningún título en su segunda etapa. Increíble pero real. Ìdolo máximo. Gentileza.

Marzo: El adiós a los arquitectos del éxito en el fútbol argentino del ascenso Incluso los logros históricos parecen tener fecha de vencimiento ante la falta de resultados inmediatos: