Deschamps apuesta a la renovación: Francia presentó a sus convocados para el Mundial 2026

Didier Deschamps oficializó la lista de 26 futbolistas que representarán a Francia en el Mundial 2026 y confirmó varias decisiones fuertes de cara a la última Copa del Mundo que dirigirá al frente de Les Bleus. Con Kylian Mbappé como máxima referencia y una base consolidada tras las finales disputadas en Rusia 2018 y Qatar 2022, el entrenador apostó por una mezcla de experiencia y renovación para intentar volver a pelear por el título.

La nómina fue anunciada en conferencia de prensa y rápidamente generó repercusión e n Francia por algunas ausencias importantes y varias sorpresas de último momento. Entre ellas aparece la exclusión de Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid que perdió terreno tras una temporada marcada por las lesiones. En su lugar, Deschamps decidió reforzar otras zonas del plantel y darle lugar a futbolistas con mayor continuidad durante el último año.

Uno de los nombres que irrumpió en la convocatoria fue el defensor Maxence Lacroix. El central del Crystal Palace, de gran temporada en la Premier League , se ganó un lugar tras disputar más de 50 partidos y terminó metiéndose en la lista definitiva sobre el cierre. También sorprendió la presencia del joven arquero Robin Risser, de apenas 21 años, que ocupará el tercer cupo bajo los tres palos detrás de Mike Maignan y Brice Samba.

En ataque, Francia volverá a apoyarse en una generación repleta de talento. Mbappé encabezará una ofensiva que también integran Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki, futbolistas que llegan en gran nivel desde las principales ligas europeas. Otra de las apuestas del cuerpo técnico fue Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace que le ganó la pulseada a Randal Kolo Muani.

La salida del atacante del Tottenham aparece vinculada tanto a su irregular temporada como a la necesidad de encontrar un perfil más físico dentro del área. Mateta, además de su potencia ofensiva, viene de convertir 14 goles en la temporada y dejó una buena imagen en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde enfrentó a la selección argentina.

image El cuestionado Theo Hernández fue convocado para el Mundial. Gentileza.

La palabra del entrenador

Durante la presentación de la lista, Deschamps explicó que la conformación del grupo respondió no solo al rendimiento individual, sino también al equilibrio colectivo. “No necesariamente están los 26 mejores jugadores. Se trata de encontrar combinaciones y mantener unido al grupo”, señaló el entrenador francés, que dejará el cargo después de la Copa del Mundo.

Otro factor que condicionó la convocatoria fue el calendario europeo. Varios jugadores de PSG y Arsenal se sumarán más tarde a la concentración debido a la final de la UEFA Champions League que ambos clubes disputarán el 30 de mayo.

Francia debutará en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Senegal. Luego enfrentará a Irak y cerrará la fase de grupos ante Noruega, en un duelo que tendrá como principal atractivo el cruce entre Mbappé y Erling Haaland. Con una generación consolidada y el antecedente reciente de dos finales consecutivas, Les Bleus volverán a llegar como uno de los grandes candidatos al título.