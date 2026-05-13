Valentín Barco mete presión para ir al Mundial 2026: anotó un gol para el Estrasburgo de Francia

El Colo se hizo presente en el marcador para darle la victoria a Racing por la Ligue One, ante Brest.

A pocos días de que Lionel Scaloni confirme la lista de 26 futbolistas que viajarán para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Valentín Barco, uno de los que pelea por ganarse de forma definitiva un lugar en la consideración del entrenador, volvió a ser importante en Francia al convertir un gol para su equipo.

El Colo fue una de las grandes figuras en la victoria por 2 a 1 del Racing de Estrasburgo sobre Brest por la fecha 29 de la Ligue One de Francia. Su equipo necesitaba la victoria para seguir prendido a la pelea por el título, a pesar de que el PSG dependía de sí mismo para convertirse en el campeón.

El gol de Valentín Barco, que pelea por ir al Mundial 2026: Embed ¡EL COLO BARCO DE VISTIÓ DE 9 Y ANOTÓ UN GRAN GOL! El argentino coronó una buena acción colectiva de Estrasburgo para anotar su tanto ante Brest en la fecha 29 de la #Ligue1xESPN.



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Valentín Barco fue el encargado de abrir la cuenta, cuando apenas transcurrían 9 minutos del primer tiempo en el Stade Francis-Le Blé. El exjugador de Boca se convirtió en la punta de lanza apareciendo en el área chica como si fuese un delantero centro, y empujó el balón tras una excelente jugada colectiva de sus compañeros y el centro de Sebastián Nanasi.

Algunos minutos más tarde, Brest reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Ajorque. Sin embargo, el propio Nanasi estampó el 2 a 1 definitivo al capturar un buen centro de Julio Enciso, que dejó a varios rivales en el camino para conectar con su compañero.