Suecia confirmó su lista para el Mundial 2026: los 26 elegidos y la gran promesa que quedó afuera

A exactamente 30 días del inicio del Mundial 2026 , Graham Potter presentó la nómina de 26 futbolistas que representarán a Suecia en Norteamérica. Tras ocho años de ausencia, el equipo escandinavo regresa al torneo con una mezcla de jerarquía de la Premier League y jóvenes promesas del fútbol europeo.

La lista tiene nombres propios que asustan a cualquier defensa. Viktor Gyökeres, figura del Arsenal, y Alexander Isak, goleador del Liverpool , encabezan un ataque que busca ser la revelación del Grupo F. A ellos se suman piezas clave como Victor Lindelöf y Lucas Bergvall, consolidando una base con mucho roce en el fútbol inglés.

Lo curioso de este equipo es cómo llegó hasta acá. Suecia no ganó ni uno solo de sus seis partidos en la fase de grupos inicial y terminó en el último puesto . Sin embargo, gracias a su desempeño previo en la Nations League, obtuvo una vida extra en los playoffs. Terminó sellando su pasaje de forma dramática tras vencer 3-2 a Polonia en la final de las eliminatorias europeas.

El debut será el domingo 14 de junio frente a Túnez. Es un partido que los suecos tienen marcado en rojo, ya que luego deberán verse las caras con los Países Bajos y Japón. Para llegar a punto, Potter programó amistosos de preparación contra Noruega y Grecia, buscando aceitar un sistema que todavía genera algunas dudas entre los hinchas más escépticos.

Bardghji y Kulusevski: las ausencias que marcan la lista

La noticia que sacudió Barcelona fue la exclusión de Roony Bardghji. La joya de 20 años no logró convencer al cuerpo técnico en sus pocas apariciones con la selección mayor, donde no tuvo influencia directa en los resultados frente a Suiza, Kosovo o Eslovenia. Potter prefirió apostar por el peso inmediato de jugadores como Anthony Elanga en lugar de esperar la maduración del joven blaugrana.

image Roony Bardghji, jugador del Barcelona y la gran promesa de Suecia que no fue convocado al Mundial 2026.

Por otro lado, la baja de Dejan Kulusevski es estrictamente médica. El volante ofensivo fue el gran ausente de la temporada por una lesión que lo marginó de las canchas y le impidió llegar en condiciones físicas mínimas a la cita mundialista. Es un golpe duro para el esquema de Potter, que pierde a uno de sus talentos más creativos justo antes del debut.

Los 26 jugadores de Suecia para el Mundial 2026