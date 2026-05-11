Mundial 2026: Cuándo definirá Scaloni la lista de 26 jugadores de Selección Argentina

La Selección Argentina y una excelente noticia para el Mundial 2026

Para Lionel Messi, Argentina no es candidata a ganar el Mundial 2026: "Hay otras selecciones favoritas"

El reglamento de la FIFA marca una hoja de ruta estricta para las selecciones participantes:

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tiene que definir la lista de 26 jugadores.

Hoy: Fecha límite para la entrega de la prelista ampliada (Argentina optó por el máximo de 55 nombres).

30 de mayo: Es la fecha crucial . Scaloni deberá presentar la nómina definitiva de 26 jugadores.

2 de junio: Último plazo administrativo para realizar modificaciones excepcionales (por lesión u otros motivos de fuerza mayor).

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Aunque la lista es extensa, el núcleo duro del equipo nacional ya parece tener el pasaje asegurado. Lionel Messi, rumbo a su histórica sexta Copa del Mundo, encabeza un grupo de referentes que hoy militan principalmente en las ligas de élite y algunos regresos estratégicos al fútbol local y la MLS.