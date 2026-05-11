11 de mayo de 2026 - 17:42

Mundial 2026: Cuándo definirá Scaloni la lista de 26 jugadores de Selección Argentina

Lionel Scaloni orprendió con varios nombres inesperados en la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina de cara al próximo Mundial 2026.

El exVález, Thiago Almada, jugará su segunda Copa del Mundo.&nbsp;

El exVález, Thiago Almada, jugará su segunda Copa del Mundo. 

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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tiene que definir la lista de 26 jugadores.

Selección Argentina: Cronograma clave

El reglamento de la FIFA marca una hoja de ruta estricta para las selecciones participantes:

  • Hoy: Fecha límite para la entrega de la prelista ampliada (Argentina optó por el máximo de 55 nombres).

  • 30 de mayo: Es la fecha crucial. Scaloni deberá presentar la nómina definitiva de 26 jugadores.

  • 2 de junio: Último plazo administrativo para realizar modificaciones excepcionales (por lesión u otros motivos de fuerza mayor).

Selección Argentina: La "Guardia de Hierro" y las fijas de Scaloni

Aunque la lista es extensa, el núcleo duro del equipo nacional ya parece tener el pasaje asegurado. Lionel Messi, rumbo a su histórica sexta Copa del Mundo, encabeza un grupo de referentes que hoy militan principalmente en las ligas de élite y algunos regresos estratégicos al fútbol local y la MLS.

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)

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