Mundial 2026: Cuándo definirá Scaloni la lista de 26 jugadores de Selección Argentina

La Selección Argentina ha dado el primer paso formal hacia la defensa del título mundial. Lionel Scaloni ya presentó ante la FIFA la prelista oficial de 55 futbolistas, un abanico de nombres que combina la vieja guardia, los héroes de Qatar y las nuevas joyas del fútbol europeo. Sin embargo, el tiempo corre: ahora el cuerpo técnico deberá aplicar el "filtro final" para definir quiénes integrarán la delegación de 26 jugadores que viajará a Estados Unidos, México y Canadá.
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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tiene que definir la lista de 26 jugadores.
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Selección Argentina: Cronograma clave
El reglamento de la FIFA marca una hoja de ruta estricta para las selecciones participantes:
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Hoy: Fecha límite para la entrega de la prelista ampliada (Argentina optó por el máximo de 55 nombres).
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30 de mayo: Es la fecha crucial. Scaloni deberá presentar la nómina definitiva de 26 jugadores.
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2 de junio: Último plazo administrativo para realizar modificaciones excepcionales (por lesión u otros motivos de fuerza mayor).
Selección Argentina: La "Guardia de Hierro" y las fijas de Scaloni
Aunque la lista es extensa, el núcleo duro del equipo nacional ya parece tener el pasaje asegurado. Lionel Messi, rumbo a su histórica sexta Copa del Mundo, encabeza un grupo de referentes que hoy militan principalmente en las ligas de élite y algunos regresos estratégicos al fútbol local y la MLS.