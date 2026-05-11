11 de mayo de 2026 - 11:19

Promesas, tapados y fútbol local: las joyas argentinas que buscan un lugar en el Mundial 2026

La nómina destaca por una profunda renovación generacional, incluyendo al juvenil de Boca, Tomás Aranda, y al arquero de River, Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Milton Delgado y Mateo Pellegrino, 4 de las grandes sorpresas de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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Por Nicolás Salas

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Con este listado, el cuerpo técnico envía un mensaje de competitividad absoluta. No importa dónde jueguen; lo que vale es el rendimiento actual para ganarse un asiento en el avión que defenderá la corona mundial. La cierto es que Scaloni volvió a patear el tablero cuando nadie lo esperaba.

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Dentro de las fronteras argentinas, la gran sorpresa es Santiago Beltrán, el joven arquero de River que viene de tener una actuación consagratoria este domingo por la noche en el triunfo por penales ante San Lorenzo. Junto a él, se suma Facundo Cambeses, de Racing, quien ya venía pidiendo pista tras sus buenos rendimientos bajo los tres palos en la Academia.

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Santiago Beltr&aacute;n y una actuaci&oacute;n consagratoria ante San Lorenzo.

Santiago Beltrán y una actuación consagratoria ante San Lorenzo.

En la zona defensiva, el Millonario aporta experiencia con Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, todos con altas chances de estar en el corte final. Por el lado de Boca, asoma Lautaro Di Lollo, una de las promesas más firmes del club, mientras que la Academia aporta la regularidad del lateral Gabriel Rojas.

La mitad de la cancha también tiene su cuota local con Leandro Paredes y Milton Delgado, ambos de Boca, y Aníbal Moreno por el lado de River. Sin embargo, el nombre que más ruido hizo fue el de Tomás Aranda, el volante ofensivo xeneize de 19 años que se planta como una alternativa si Scaloni decide llevar una promesa para que gane roce en el Mundial.

Tomás Aranda
Tom&aacute;s Aranda, la revelaci&oacute;n del a&ntilde;o en el f&uacute;tbol argentino.

Tomás Aranda, la revelación del año en el fútbol argentino.

Las 16 sorpresas de la nómina oficial

  • Arqueros: Santiago Beltrán (River Plate), Facundo Cambeses (Racing Club) y Walter Benítez (Crystal Palace).
  • Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Gabriel Rojas (Racing Club), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
  • Mediocampistas: Alan Varela (Porto), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors) y Tomás Aranda (Boca Juniors).
  • Delanteros: Santiago Castro (Bologna), Juan Manuel López (Palmeiras) y Mateo Pellegrino (Parma).

El camino de la Selección argentina en el Mundial comenzará oficialmente el martes 16 de junio, cuando debute frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. Hasta entonces, estos 55 nombres deberán demostrar que tienen lo necesario para estar en la lista de los 26 privilegiados que buscarán una nueva estrella.

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