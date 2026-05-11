11 de mayo de 2026 - 10:21

Tras la exitosa entrega del álbum, Los Andes regalará figuritas del Mundial 2026: el cronograma

Luego de la entrega gratuita del álbum oficial el domingo pasado, Diario Los Andes regalará planchas de figuritas los días 12, 14, 19 y 21 de mayo junto a su edición impresa.

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Figuritas del Mundial 2026: el plan de cinco pasos para que los chicos aprendan a ahorrar jugando

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La colección Mundial 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, el furor por el álbum oficial de figuritas sigue creciendo en todo el país. Luego de la exitosa entrega gratuita del álbum realizada el domingo pasado junto a la edición impresa de Diario Los Andes, ahora llega el turno de completar la colección.

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Los días martes 12, jueves 14, martes 19 y jueves 21 de mayo, Diario Los Andes entregará gratis una plancha de figuritas con cada ejemplar del diario, para que los lectores puedan empezar a llenar el álbum oficial del Mundial 2026.

Dónde conseguirlas

Las planchas podrán adquirirse junto a la edición impresa en kioscos, puestos de diarios y a través de los canillitas de cada zona. Además, los suscriptores de Los Andes Pass las recibirán en sus domicilios junto al diario.

No será necesario pagar un adicional, ya que la promoción estará incluida con el precio habitual de tapa de la edición impresa.

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Panini confirma la fecha: cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a los kioscos argentinos.

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Cómo es el álbum del Mundial 2026

La colección oficial, desarrollada por Panini, es la más grande de la historia de los mundiales. El álbum cuenta con más de 100 páginas y cerca de mil figuritas correspondientes a las 48 selecciones que participarán de la Copa del Mundo.

Además de la clásica edición de tapa blanda y tapa dura, este año también se lanzó una versión especial dorada destinada a coleccionistas.

La Selección Argentina y las figuritas más buscadas

Como ocurre en cada Mundial, las figuritas de la Selección Argentina son de las más buscadas por los fanáticos. Lionel Messi aparece como una de las grandes atracciones del álbum, acompañado por figuras como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

También se destacan jóvenes promesas como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, que forman parte del recambio generacional del seleccionado campeón del mundo.

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