No lo vas a creer: esto costarían hoy los grandes cracks de La Liga Española

El mercado de pases del fútbol europeo cambió para siempre en las últimas décadas. Las cifras multimillonarias que hoy dominan La Liga Española y el fútbol mundial hacen que muchas transferencias históricas parezcan pequeñas si se comparan con los valores actuales.

Barcelona, campeón de Liga española con el sello de su nueva joya

Jugadores legendarios como Johan Cruyff, Diego Maradona, Zinedine Zidane o Ronaldinho protagonizaron fichajes que marcaron una época en el fútbol español. Sin embargo, ajustados a la inflación del mercado y al valor actual de las estrellas mundiales, esos traspasos alcanzarían cifras impactantes.

Paradójicamente, varios de esos ídolos históricos costarían hoy mucho más que el fichaje más caro en la historia de La Liga: el de Ousmane Dembélé al FC Barcelona en 2017.

Un viaje por el tiempo para comparar épocas, entender el mercado actual y poner en perspectiva si se ha perdido la cabeza con los traspasos o simplemente el fútbol ha evolucionado sin freno.

Tras la salida de Neymar al PSG, el Barcelona pagó cerca de 148 millones de euros al Borussia Dortmund por Dembélé, incluyendo variables y objetivos .

Dembele El fichaje más caro en la historia de La Liga es el delantero francés, Ousmane Dembélé. Gentileza

La operación se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol español y marcó uno de los momentos más agresivos del mercado moderno. Sin embargo, varios de los grandes ídolos históricos de La Liga superarían ampliamente esa cifra si fueran transferidos hoy.

Johan Cruyff: el revolucionario del Barcelona

En el verano de 1973, Johan Cruyff pasó del Ajax al Barcelona por apenas 360.000 euros. Actualmente, ese fichaje tendría un valor estimado de 246 millones de euros, casi 100 millones más que el pase de Dembélé. Cruyff no solo transformó al Barcelona dentro del campo de juego, sino que también dejó una herencia táctica y cultural que sigue vigente en el club catalán.

Cruyff La llegada de Johan Cruyff desde Ajax al Barcelona cambió para siempre la filosofía del club catalán. Gentileza

Mario Kempes y un Valencia histórico

En 1976, Mario Alberto Kempes llegó desde Rosario Central al Valencia CF por 240.000 euros. Hoy, el pase del campeón del mundo argentino costaría cerca de 72 millones de euros.

Kempes Mario Alberto Kempes arribó en 1976 Valencia desde Rosario Central, por unos 240.000 euros. Gentileza

Kempes se convirtió rápidamente en una figura histórica del Valencia y uno de los delanteros más importantes de aquella generación.

Maradona y el fichaje que paralizó España

El desembarco de Diego Armando Maradona en el Barcelona en 1982 fue uno de los movimientos más impactantes del fútbol mundial. El club catalán pagó 6 millones de euros a Boca Juniors, una cifra récord para la época. Con los valores actuales del mercado, el pase del astro argentino rondaría los 235 millones de euros, ubicándose muy por encima del récord actual de La Liga.

Stoichkov y la era dorada del Dream Team

En 1990, Hristo Stoichkov dejó el CSKA Sofía para sumarse al Barcelona por 2,4 millones de euros. En el contexto actual, esa transferencia tendría un valor estimado de 96 millones de euros. Stoichkov fue una pieza clave del histórico “Dream Team” conducido por Johan Cruyff.

Stoihkov Hristo Stoichkov llegó desde la liga de Bulgaria a Barcelona, donde es una de las grandes leyendas del club catalán. Gentileza

Zidane y el récord galáctico del Real Madrid

El fichaje de Zinedine Zidane por el Real Madrid en 2001 revolucionó el mercado. El club español pagó 77,5 millones de euros a la Juventus, estableciendo un récord mundial en ese momento. Si se trasladara al mercado actual, la llegada de Zidane tendría un costo cercano a los 228 millones de euros.

Zidane El francés Zinedine Zidane llegó a Real Madrid en 2001, por 77,5 millones de euros. Gentileza

Ronaldinho, el hombre que cambió al Barcelona

En 2003, Ronaldinho aterrizó en el Barcelona procedente del Paris Saint-Germain por 32,25 millones de euros. Hoy, ese traspaso equivaldría a unos 230 millones de euros. El brasileño fue fundamental para devolverle protagonismo internacional al club catalán y sentó las bases de una de las etapas más exitosas de su historia.

Ronaldinho En estos tiempos, Ronaldinho sería uno de los pases más caros del fútbol moderno. Gentileza

Cómo evolucionó el mercado en La Liga

La explosión de los derechos televisivos, el crecimiento del marketing global y la llegada de inversores transformaron completamente el valor de los futbolistas en las últimas décadas.

Actualmente, operaciones superiores a los 100 millones de euros dejaron de ser excepcionales. Sin embargo, muchas de las máximas leyendas de La Liga llegaron a España por cifras que hoy parecen imposibles para jugadores de semejante impacto deportivo y mediático.

Los casos de Cruyff, Maradona, Zidane y Ronaldinho reflejan cómo el fútbol cambió económicamente y cómo varios de esos cracks históricos incluso superarían hoy el récord que todavía mantiene Ousmane Dembélé como el fichaje más caro en la historia de La Liga.