Tensión en el PSG: Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé enfrentados por el Balón de Oro

El delantero francés es el gran candidato para recibir el trofeo, mientras que el defensor marroquí aseguró que él se lo merece.

La nominación al Balón de Oro colocó a 30 futbolistas entre los mejores del mundo y uno de los que apunta como favorito es el francés Ousmane Dembélé. Lo cierto es que muchos de sus compañeros del PSG no están del todo de acuerdo y Achraf Hakimi, capitán del club, se candidateó para el premio, generando tensión en el plantel.

El defensor marroquí fue contundente en sus últimas declaraciones: “Completé una temporada histórica. No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, en semifinales y en la final. Creo que un defensor lo merece más que un delantero”, indicó el exfutbolista del Borrussia Dortmund, Inter y Real Madrid.

hakimi-wanda-narajpg.webp Lo cierto es que Hakimi se postuló para ganar el Balón de Oro y generó una ruptura en el vestuario del PSG: “La gente se cree que soy un centrocampista o un delantero. Pero no, formo parte de la línea de 4 y tengo que pensar en defender. Sin embargo, mis estadísticas de este año (11 goles, 16 asistencias) no son las de un defensor normal. Cuando un defensor hace eso, creo que merece el premio más que un delantero”, agregó el jugador.

Estas declaraciones generaron un impacto en el club parisino, donde Dembélé es el gran candidato para ganar el premio que se entregará el próximo 22 de septiembre, en París.

Así es la estrategia del PSG en apoyo a Ousmane Dembélé El PSG tenía como principal estrategia centrar toda la atención de Dembélé para evitar la dispersión de votos entre otros campeones de Europa, un prestigio perseguido por los dirigentes del cuadro francés: “Si Ousmane Dembélé no gana el Balón de Oro es que hay un problema”, afirmó Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG a principios de julio. Por otro lado, el centrocampista portugués Vitinha también lo apoyó: “El que más lo merece es Dembélé. Esta temporada es el jugador que nos ha llevado hasta el título”.