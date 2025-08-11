Tensión en el PSG: Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé enfrentados por el Balón de Oro

La nominación al Balón de Oro colocó a 30 futbolistas entre los mejores del mundo y uno de los que apunta como favorito es el francés Ousmane Dembélé. Lo cierto es que muchos de sus compañeros del PSG no están del todo de acuerdo y Achraf Hakimi, capitán del club, se candidateó para el premio, generando tensión en el plantel.
El defensor marroquí fue contundente en sus últimas declaraciones: “Completé una temporada histórica. No hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos de final, en semifinales y en la final. Creo que un defensor lo merece más que un delantero”, indicó el exfutbolista del Borrussia Dortmund, Inter y Real Madrid.
hakimi-wanda-narajpg.webp
Lo cierto es que Hakimi se postuló para ganar el Balón de Oro y generó una ruptura en el vestuario del PSG: “La gente se cree que soy un centrocampista o un delantero. Pero no, formo parte de la línea de 4 y tengo que pensar en defender. Sin embargo, mis estadísticas de este año (11 goles, 16 asistencias) no son las de un defensor normal. Cuando un defensor hace eso, creo que merece el premio más que un delantero”, agregó el jugador.
Estas declaraciones generaron un impacto en el club parisino, donde Dembélé es el gran candidato para ganar el premio que se entregará el próximo 22 de septiembre, en París.
Así es la estrategia del PSG en apoyo a Ousmane Dembélé
El PSG tenía como principal estrategia centrar toda la atención de Dembélé para evitar la dispersión de votos entre otros campeones de Europa, un prestigio perseguido por los dirigentes del cuadro francés: “Si Ousmane Dembélé no gana el Balón de Oro es que hay un problema”, afirmó Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG a principios de julio. Por otro lado, el centrocampista portugués Vitinha también lo apoyó: “El que más lo merece es Dembélé. Esta temporada es el jugador que nos ha llevado hasta el título”.
image.png
Dembélé, una de las figuras del Paris anotó el segundo gol para el conjunto parisino.
Gentileza.
De esta forma, el club resta importancia a las declaraciones de Hakimi, ya que de crearse una disputa de votos, además de romperse el vestuario, los mismos votos se repartirían entre estos dos futbolistas, beneficiando a otro jugador como puede ser Lamine Yamal.
De acuerdo con Le Parisien, Al Khelaifi visitó el centro de entrenamiento del equipo poco después de que se grabara la entrevista y lanzó un mensaje de unidad: “El colectivo está por encima de todo, tienen que seguir siendo solidarios”.
“Todos merecen el Balón de Oro”, agregó el presidente, para desactivar un posible enojo de Hakimi. Lo cierto es que los próximos días serán claves para saber si se rompió la unidad en el PSG.
o.dembele7_503102995_18508078495052742_3172669229834737683_n
Ousmane Dembélé, figura del PSG
Todos los nominados al Balón de Oro
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter Milan)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Serhou Guirassy (Borussia Dormund)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Hachraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munich)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (F.C Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter Milan)
- Scott McTominay (Nápoles)
- Kylian Mbappé (Real Madrid
- Nuno mendes (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Pedri (F.C Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munich)
- Raphinha (F.C Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)