Futsal: El día después del campeón argentino de selecciones de caballeros

En la ciudad de Rosario se disputó un torneo Argentino, para selecciones "A" de Futsal y Mendoza logró colocarse la corona número 15. Después de la final el DT del equipo Gustavo Gallardo y algunos jugadores, que lograron levantar la copa hablaron con este medio.

La última vez que la denominada selección Borravino fue campeón había sido en 2022, porque en el 2023 perdió el partido por la medalla dorada y el año pasado dejó el torneo en la llave de cuartos de final...

Román Zuñiga, Tomás Civelli, y Juan Cruz March en uno de los festejos de la selección de Mendoza de Futsal adulta.

Recordemos que Mendoza ganó esta competencia entre el 2015 y 2019 inclusive. No hubo torneo el 2020 ni el 2021 y la denominada Borravino volvió a dar la vuelta olímpica el 2022. "La idea era llegar a la final y tratar de ganarla para eso los muchachos se han preparado y lo lograron. Todos los equipos, que enfrentamos fueron los rivales a vencer", dijo el DT Gustavo Gallardo.

El técnico empezó diciendo: "El equipo tiene una composición de jugadores técnicamente buenos, que los partan los clubes y la gran liga que tenemos en Mendoza. Fuimos creciendo paso a paso, desde la preparación en Mendoza y durante el desarrollo de la competencia en el juego en conjunto, fuimos muy fuertes en defensa y pudimos hacernos dueños de la pelota en los partidos. Estos fueron los puntos altos, que tuvo la selección de Mendoza".

"¿Que significa dirigir este grupo? Es muy significativo dirigir este plantel, uno de los motivos es que dirijo a los mejores jugadores de la provincia y es un orgullo dirigir a una selección tan prestigiosa, que tiene tantos logros y un montón de copas, es la mejor del país. Es un grupo de jugadores muy inteligentes, que trae un legado de años, que se han encargado de inculcarlo, transmitirlo y difundirlo otros los jugadores que estuvieron antes y dejaron la actividad. Esta selección tiene jugadores de muy alto valor, si bien es un equipo joven".

Sobre la competencia, Gallardo dijo: "Es un torneo complicado, son los mejores jugadores del país, todos los partidos tienen su complicación, porque cada equipo posee dos o tres figuras. Hicimos una gran tarea dentro del campo para tratar de ganar los partidos, no en forma cómoda, pero bien trabajados, el más complicado la tercera fecha ante Trelew y la semifinal ante rosario fue ajustado y obviamente la final eran los campeones recientes, pero pudimos traer la corona a Mendoza".,

Gran campaña

Durante el torneo, la selección Borravino de caballeros, fue primera en su zona porque derrotó en la primera fecha a Corrientes Interior (3-2: Tomás Civelli, Tiago Sarmiento y Gastón Fernández); Resistencia (5-0: Enzo Lillo (2), Nacho Romero, Tiago Sarmiento, y Tomás Civelli.) y Trelew (2-1: Juan Gallina y Enzo Lillo).

En cuartos volvió a medirse con Corrientes y nuevamente fue victoria por 3-1. Goles de Ignacio Romero en dos ocasiones e Ignacio Álvarez, en una.

En la semifinal derrotó a los locales, por 2-1 con tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga y en la gran final dio cuenta de los chicos de Chubut por la cuenta mínima hecho por Gaspar Bátiz.

La pared humana

El arquero de la selección es Damián Rivero cuenta su experiencia en este torneo: "Lo mejor que tuvo el equipo fue que se adaptó a cada momento de los partidos. Fuimos pacientes, supimos sufrir, fuimos aguerridos y también jugamos muy bien y lo importante es que se formó un gran grupo humano fuera de la cancha".

Luego agregó el también golero de Don Orione: "La diferencia, que marcamos estuvo en la identidad futbolística que le dio el cuerpo técnico al equipo y también que en todos los 6 partidos del campeonato jugaron los 12 jugadores de campo y eso permitió llegar mejor físicamente a cada uno de los partidos y en especial a la final.

Consultado, cuál fue el partido, que más trabajo, la cuida vallas indicó: "En lo personal el partido contra Trelew tuve mayor trabajo. Pero los 3 arqueros tuvimos un gran torneo".

"La final sabíamos que iba a ser dura y cerrada, jugábamos con un equipo con experiencia, aguerrido en estas instancias, con un juego un poco más directo que el nuestro y que no iba a ser fácil. Fuimos justos ganadores porque dominamos el juego y tuvimos las oportunidades más claras", puntualizó Damián Rivero.

La gata Fernández, el gran capitán

Viene de ganar el Apertura con su club Andes Talleres y el sábado se coronó campeón nacional con la selección. Gastón Fernández es uno de los referentes de la Borravino modelo 2025. "

La verdad que, en un momento muy lindo, venimos de festejar a nivel clubes, eso da un plus para llegar con mayor confianza y en lo personal creo que muy bueno, donde creo que pude plasmar mi juego acompañado de la madurez de poder haber estado años anteriores en esta selección, entonces pude encontrar un equilibrio que creo que fue muy positivo", contó la Gata.

Luego Fernández destacó algo de esta selección campeona. "Quiero recalcar de este plantel el hambre y el juego, con los chicos teníamos unas ganas bárbaras de ganar este torneo y quedar en la historia de Mendoza pero sin dejar el lado el estilo de juego, nunca renunciamos a ser protagonistas y a jugar de la manera que quería el cuerpo técnico Y cabe destacar el grupo humano que se formó donde fuimos muy profesionales y hubo mucho compañerismo y que sin esto no podríamos haber salido campeones".

Gaspar batiz Gaspar Bátiz marcó el gol del campeonato en la final ante Comodoro Rivadavia FEFUSA

El elenco campeón

Damián Rivero

Mauro Di Marco

Máximo Guisasola

Gastón Fernández

Tomas Civelli

Román Zuñiga

Juan Gallina

Gastar Bátiz

Enzo Lillo

Juan Cruz March

Tiago Sarmiento

Agustín Paladino

Lucas Brasili

Ignacio Álvarez

Ignacio Romero

El cuerpo técnico lo integraron: DT Gustavo Gallardo. Ayudante técnico: Víctor Fernández. PF: Ignacio Villanueva

Ayudante PF: Matías Perez. Kinesiólogo: Maximiliano Navarro y Delegado: Juan Cruz