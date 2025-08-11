River sufre por Germán Pezzella: la norma de Conmebol que complica los octavos de Copa Libertadores

La grave lesión del defensor dejó a River sin margen de maniobra en la Copa Libertadores, ya que una regla de Conmebol impide sumar un reemplazo.

Luego del empate sin goles ante Independiente, River recibió una de las peores noticias de su temporada, como fue la lesión de Germán Pezzella, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y deberá afrontar una recuperación estimada entre seis y ocho meses, según confirmó el parte médico oficial.

Lo cierto es que el problema no termina en lo deportivo, ya que, por reglamentación de la Conmebol, el equipo de Marcelo Gallardo no podrá reemplazarlo en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Embed Así fue la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli.pic.twitter.com/GyeseSzyqx — Pasión Millonaria (@MilloPasion_) August 9, 2025 ¿Qué dice la norma de Conmebol que perjudica a River? Según la norma, Conmebol solo autoriza cambios por lesión en el caso de arqueros, dejando a los jugadores de campo fuera de esta excepción. Recordemos que River ya había utilizado las cinco modificaciones reglamentarias para octavos de final, incorporando a Maximiliano Salas, Juanfer Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Sebastián Boselli. Con este límite consumido y sin amparo reglamentario, el plantel queda condicionado para la serie de eliminación directa.

La situación se agrava por el panorama en defensa: Paulo Díaz está en duda por molestias físicas y Lucas Martínez Quarta padece un esguince. Esto deja como único central disponible al uruguayo Boselli, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones internas.

image Los refuerzos que trajo River para la Copa Libertadores. (Foto: gentileza cariverplate.com.ar). Entre las alternativas figura Federico Gattoni, quien no forma parte del primer equipo en la actualidad pero sí está inscripto en la lista de buena fe, por lo que podría ser convocado en caso de urgencia.