Copa Argentina: quedó confirmado, River vs. Unión jugarán en el estadio Malvinas Argentinas

Copa Argentina. Por los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate se medirá con Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas.&nbsp;

Copa Argentina. River vs. Unión, se medirán en el estadio Malvinas Argentinas.

Un partido más para la agenda mensual del equipo de Marcelo Gallardo, copada por la serie de Libertadores contra Libertad.

Es que este mes intenso comenzó con los encuentros ante San Martín de Tucumán e Independiente y ahora se vendrá una intensa seguidilla de seis compromisos en tres semanas: ida ante Libertad (14/8), Godoy Cruz (17/8), vuelta contra los paraguayos (21/8), Lanús (25/8), Unión por Copa Argentina (28/8) y cerrará el mes ante San Martín de San Juan (fecha aún no definida, prevista para el fin de semana del 30/8).

En el año 2019, River goleó a Central Córdoba por 3-0 en el Estadio Malvinas Argentinas y se coronó campeón de la Copa Argentina.

No obstante, que esta serie de Copa Argentina se dispute en agosto también tiene un aspecto positivo: River no perderá jugadores por la fecha FIFA. Ante la falta de días disponibles, había empezado a ganar fuerza la posibilidad de que el encuentro se juegue durante la próxima ventana de Eliminatorias, que se extenderá del 1° al 9 de septiembre. Sin embargo, ese escenario no iba a ser el el ideal para el Millo, ya que hubiera tenido algunas bajas.

