Copa Argentina: quedó confirmado, River vs. Unión jugarán en el estadio Malvinas Argentinas

Finalmente, se confirmó el rumor que reocorría todos los pasillos de la subsecretaria de Deportes de la provincia de Mendoza, River y Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina, jugarán el jueves 28 de agosto a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas, a pesar de que la intención del club santafesino era disputar este encuentro en el Gigante de Arroyito.

GyFhJegWYAAjW19 Copa Argentina. River vs. Unión, se medirán en el estadio Malvinas Argentinas. Gentileza. Un partido más para la agenda mensual del equipo de Marcelo Gallardo, copada por la serie de Libertadores contra Libertad.

Es que este mes intenso comenzó con los encuentros ante San Martín de Tucumán e Independiente y ahora se vendrá una intensa seguidilla de seis compromisos en tres semanas: ida ante Libertad (14/8), Godoy Cruz (17/8), vuelta contra los paraguayos (21/8), Lanús (25/8), Unión por Copa Argentina (28/8) y cerrará el mes ante San Martín de San Juan (fecha aún no definida, prevista para el fin de semana del 30/8).