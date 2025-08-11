Sufre Gallardo: el problema de River con los centrales para la Libertadores

Germán Pezzella se lesionó contra Independiente y no estará disponible el próximo jueves contra Libertad. Gallardo suma un nuevo dolor de cabeza.

Ante la lesión de Germán Pezzella en el clásico sin goles entre River e Independiente, a Marcelo Gallardo se le presenta un serio problema en la zaga central de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que tiene a disposición muy pocas alternativas en ese puesto.

Sobre el final del primer tiempo del choque ante los de Avellaneda, el ex Betis fue reemplazado por Sebastián Boselli e inmediatamenterompió en llanto en el banco de suplentes y tuvo que ser consolado por sus compañeros. El primer parte médico había indicado esguince de rodilla, aunque se sometió a estudios que confirmaron lo peor: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Todas las bajas de River en defensa A la baja del campeón del mundo, se le suma la de Lucas Martínez Quarta, quien sufrió un desgarro tras el choque con San Lorenzo y recién llegaría en condiciones para la vuelta ante Libertad el 21 de agosto. Por su parte, Juan Portillo lleva adelante una nivelación física tras recuperarse de su tendinitis y, con mucho viento a favor, llegaría con lo justo al jueves. El exjugador de Talleres supo desempeñarse como segundo marcador central, por lo que es una alternativa.

El otro que está en duda para viajar a Paraguay es Paulo Díaz, quien se había quedado fuera del banco de suplentes ante el Rojo, por una inflamación en su rodilla izquierda. El Muñeco prefirió preservarlo y no exponerlo, pero el chileno estaría disponible para el partido en Asunción.

Paulo díaz.jpg El jugador de fútbol de River Plate, Paulo Díaz Agencia NA Además, Lautaro Rivero, quien debutó frente al Rojo ante las urgencias, no figura en la lista de buena fe para la Copa. Más allá de que el Millonario tiene tiempo hasta el lunes para presentarla, no puede hacer modificaciones en la lista que ya presentó de manera provisoria de cara a octavos y el ex Central Córdoba no formará parte al menos en esta instancia. En su lugar, Gallardo optó por incluir a Sebastián Boselli, quien hoy tiene chances de ir desde el arranque frente a los Gumarelos.