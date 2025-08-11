11 de agosto de 2025 - 17:06

Sufre Gallardo: el problema de River con los centrales para la Libertadores

Germán Pezzella se lesionó contra Independiente y no estará disponible el próximo jueves contra Libertad. Gallardo suma un nuevo dolor de cabeza.

Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella.&nbsp;

Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella. 

Foto:

LOS ANDES
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ante la lesión de Germán Pezzella en el clásico sin goles entre River e Independiente, a Marcelo Gallardo se le presenta un serio problema en la zaga central de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que tiene a disposición muy pocas alternativas en ese puesto.

Leé además

Germán Pezzella - lesión

Malas noticias en River Plate: dura lesión de Germán Pezzella y en duda para la Libertadores

Por Emanuel Cenci
Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Por Redacción Deportes

Todas las bajas de River en defensa

A la baja del campeón del mundo, se le suma la de Lucas Martínez Quarta, quien sufrió un desgarro tras el choque con San Lorenzo y recién llegaría en condiciones para la vuelta ante Libertad el 21 de agosto. Por su parte, Juan Portillo lleva adelante una nivelación física tras recuperarse de su tendinitis y, con mucho viento a favor, llegaría con lo justo al jueves. El exjugador de Talleres supo desempeñarse como segundo marcador central, por lo que es una alternativa.

Paulo díaz.jpg
El jugador de fútbol de River Plate, Paulo Díaz

El jugador de fútbol de River Plate, Paulo Díaz

Además, Lautaro Rivero, quien debutó frente al Rojo ante las urgencias, no figura en la lista de buena fe para la Copa. Más allá de que el Millonario tiene tiempo hasta el lunes para presentarla, no puede hacer modificaciones en la lista que ya presentó de manera provisoria de cara a octavos y el ex Central Córdoba no formará parte al menos en esta instancia. En su lugar, Gallardo optó por incluir a Sebastián Boselli, quien hoy tiene chances de ir desde el arranque frente a los Gumarelos.

El juvenil que está en la lista de River para la Copa Libertadores

El que sí está en la nómina es el juvenil de 19 años Ulises Gímenez, quien aún no debutó en Primera. Por último, Federico Gattoni está bien físicamente, pero no es tenido en cuenta por el entrenador. En caso de urgencias, Gallardo podría acudir a él, pero a día de hoy parece complejo pensar en ello.

Ante este panorama, el club de Núñez deberá encarar los octavos de final del certamen continental, su principal objetivo en este semestre, con una defensa muy diezmada. Marcelo Gallardo sumó un nuevo e inesperado dolor de cabeza con la lesión de Pezzella.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River sufre la pérdida de Germán Pezzella

River sufre por Germán Pezzella: la norma de Conmebol que complica los octavos de Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Polémico: Reapareció Marcelo Moretti tras la clasificación de San Lorenzo. 

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Por Redacción Deportes
Copa Argentina. Por los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate se medirá con Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas. 

Copa Argentina: quedó confirmado, River vs. Unión jugarán en el estadio Malvinas Argentinas

Por Redacción Deportes