Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

El defensor será baja por al menos 7 meses y se pierde la Copa Libertadores.

River pasa un duro fin de semana, no solo por el empate 0-0 ante Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Esta mañana se confirmó que el defensor campeón del mundo, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La grave lesión lo dejará fuera de las canchas por al menos siete meses, por ende se pierde lo que resta del año.

Parte médico de Germán Pezzella: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

¡FUERZA Y PRONTA RECUPERACIÓN, GERMÁN!



¡FUERZA Y PRONTA RECUPERACIÓN, GERMÁN! pic.twitter.com/sd1GBtWOMA — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2025 La lesión se produjo a los 43 minutos del primer tiempo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cuando el bahiense fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti dentro del área millonaria. En la fricción, pisó mal y cayó inmediatamente al piso con claros gestos de dolor, pidiendo el cambio entre lágrimas.

Embed ❌️ Así fue la lesión de Germán Pezzella, quien tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli.pic.twitter.com/GyeseSzyqx — Pasión Millonaria (@MilloPasion_) August 9, 2025 La confirmación médica llegó este domingo y deja a Marcelo Gallardo con una baja sensible para la Copa Libertadores. Sin Pezzella, el entrenador deberá rearmar la zaga central con alternativas como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

Embed Así estaba Pezzella ayer. De admitir que está en un nivel bajo y que hay nombres por encima de él a alegrarte por una lesión grave hay un abismo inmenso. pic.twitter.com/jZTbaeoZcC — Ander Villacis (@villacis_ander) August 10, 2025