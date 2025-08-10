10 de agosto de 2025 - 15:09

Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

El defensor será baja por al menos 7 meses y se pierde la Copa Libertadores.

Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River pasa un duro fin de semana, no solo por el empate 0-0 ante Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Esta mañana se confirmó que el defensor campeón del mundo, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Leé además

El Rojo de Avellaneda buscará enrielar su camino en el Clausura 2025 cuando reciba a River Plate esta tarde sabatina.

Futbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del "Rojo"

Por Gonzalo Tapia
Con un vivo en YouTube e Instagram María Becerra habló de todo y anunció un espectáculo 360°.

María Becerra anunció un River y habló del peor momento de su vida: "Estuve al borde de la muerte muchas veces"

Por Astrid Moreno Dione

La grave lesión lo dejará fuera de las canchas por al menos siete meses, por ende se pierde lo que resta del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1954602750429344165&partner=&hide_thread=false

La lesión se produjo a los 43 minutos del primer tiempo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cuando el bahiense fue a disputar una pelota con el delantero Walter Mazzantti dentro del área millonaria. En la fricción, pisó mal y cayó inmediatamente al piso con claros gestos de dolor, pidiendo el cambio entre lágrimas.

Embed

La confirmación médica llegó este domingo y deja a Marcelo Gallardo con una baja sensible para la Copa Libertadores. Sin Pezzella, el entrenador deberá rearmar la zaga central con alternativas como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz o el uruguayo Sebastián Boselli.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pablo Vicó asegura que fue contratado por River

¿Del ascenso al Monumental? Pablo Vicó dijó que trabaja en River y desde el club lo negaron rotundamente

Por Redacción Deportes
Franco Mastantuono, nueva promesa del Real Madrid

Una fortuna: se conoció el alucinante salario que cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

Por Redacción Deportes
Fútbol. Franco Armani es el elegido por River Plate para jugar el Clásico ante el Rojo de Avellaneda

Fútbol: Franco Armani, ante una marca histórica en los clásicos

Por Gonzalo Tapia
El Millonario se instaló este medio día en la ciudad santiagueña, donde fue recibido por una multitud. El mendocino Pity Martínez firma algunas camisetas.   

River ya está en Santiago y va por otro paso firme en la Copa Argentina

Por Redacción Deportes