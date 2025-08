María Becerra anunció un River y habló del peor momento de su vida: "Estuve al borde de la muerte muchas veces"

Embed - MARIA BECERRA 3.0: EL GRAN ANUNCIO

“A veces estaba tan quemada y consumida por la vorágine que hay cosas que se me pasaban. Poner un parate fue la mejor decisión y el elegir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque no me sumaban sino que restaban”, aclaró sobre su pausa del ojo público.

En varias oportunidades la cantautora contó que es una persona muy reservada, que prefiere la tranquilidad de su casa a las fiestas y que, con lo sucedido, ahora preserva aún más su círculo íntimo, su pareja y los proyectos de vida que comparten.

Los dos embarazos ectópicos de María Becerra

Becerra contó a principio de año, en el programa “Tapados de Laburo” de Olga que su mayor sueño era ser madre junto a su pareja J Reii. Sin embargo, la primera pérdida de un embarazo ocurrió en septiembre de 2024, y el segundo, también ectópico, en abril de 2025. Ambos resultaron en la pérdida del bebé y requirieron intervención médica, la última vez con una cirguía de urgencia debido a una hemorragia interna.

jGuTudcO0_720x0__1 María Becerra en el hospital junto a su pareja.

Al borde la muerte, varias veces

María Becerra le contó a Martín Garabal que iba a sacar otro disco, que ya tenía prácticamente terminado, pero después de lo ocurrido en abril frenó todo el lanzamiento y cambió de decisión.

“Iba a sacar el disco pero pasó todo lo de los embarazos y estuve tantas veces a punto de que la parca me lleve, estuve al borde de la muerte muchas veces, que llegó un punto en el que estaba muy triste”, contextualizó.

Sobre su proceso de duelo explicó que no está haciendo terapia, porque le cuesta mucho hablar del tema, pero que lo abordó a su manera: con mucho humor, arte y con ejercicio.

La cantante contó que las sesiones de grabación en el estudio estuvieron cargadas de emociones y lágrimas. “Estaba tan triste que me salían todas canciones depresivas hablando de la muerte, la pérdida y la oscuridad. Mi mama escucha las canciones y se altera porque me dice que estoy depresiva”, contó.

Entonces, nacieron sus alteregos

Su regreso musical tras lo sucedido en abril fue “Ramen para dos” una canción donde no le habla al público María sino Shanina, su alter ego. A ella se sumó “Jojo”, que se podrá ver en las canciones del nuevo disco.

“Los personajes sucedieron en un afán de encontrar un escudo, lo que tenía para decir como María era muy triste. Entonces cree estos alter egos para contar otras historias. Me dio tiempo para que María procese sus cosas y con los personajes las canciones empezaron a fluir”, razonó.

Shanina fue la primera a la que le buscó personalidad, con aspecto inocente y de animé pero mentalidad de psicópata. Luego llegó Jojo, que “le cayó del cielo”. A este alter ego le gusta el alcohol, la fiesta y el sexo.

“Es un alma libre, pero dentro de ella hay una persona vacía que le faltan bastantes cosas que las llena con eso el ruido exterior. Es más dark, aguerrida, mujerón y empoderada”, definió.

Garabal le preguntó si entre tanto personaje había espacio para esa María triste y sus canciones. “No escribí específicamente lo que me pasó sino sobre la historia de amor que tengo con Juli, soy una enamorada de él, del vínculo que tenemos y de la vida”, respondió.

Show 360° en River

Luego de la entrevista subió al helipuerto de Puerto Madero, a más de 70 metros de altura. Con un espectáculo de drones interpretó varios temas, entre ellos “Ramen para dos”, junto a Paulo Londra, y su nueva canción “Infinitos como el mar”.

Con los drones de fondo, invitó a que les prestaran atención. Así la cantante argentina confirmó su tercer show en el estadio River Plate y, esta vez, será con un formato completamente innovador: el primer espectáculo 360° en la historia del Monumental.

El evento será el 12 de diciembre de 2025, y promete una experiencia única para sus fans. "No lo entiendo, estoy bien hasta que anuncio un River. Y cuando lo anuncio todo se va a la verg..", cerró el vivo.