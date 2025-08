Camila Lucca. La mendocina que baila para Lali, María Becerra y Tini

“Fue de las experiencias más completas de mi vida. No era tan común en su momento hacer tours con artistas en Argentina. Viví muchas cosas: trabajar con coreógrafos internacionales, adaptarme a diferentes climas y escenarios, ser la dance captain del equipo… todo eso me ayudó mucho a crecer, no solo en lo laboral, sino también en lo personal”.

Integrar un elenco de ese nivel implica mucho más que saber ejecutar una coreografía con precisión. “Es una gran responsabilidad, porque no solamente tenemos que estar disponibles en lo que conlleva nuestro rubro, sino que también debemos estar muy atentos a otras cosas además de nuestra área. El trabajo en equipo es clave para que el show fluya y salga como corresponde”, explica. Y agrega: “De gira, los tiempos son complicados. A veces no dormimos lo suficiente, los horarios, los venues y los escenarios cambian constantemente, y el cansancio se siente. Por eso hay que estar preparados física y mentalmente para afrontar imprevistos y resolver de la mejor manera posible, siendo profesionales y compañeros”.

Mendoza y la danza

Aunque buena parte de su carrera se consolidó en la Capital Federal, Lucca no olvida sus raíces. “En Mendoza hay mucho talento, versatilidad y una gran cantidad de propuestas. Pero todavía, sin generalizar, está ese concepto de pertenencia distorsionado, que muchas veces impide una mayor unión entre los grupos, ámbitos o estudios”, observa. En cuanto al panorama nacional, es crítica pero realista: “Sé que la danza hoy no se considera indispensable para la sociedad, pero en realidad el arte y el entretenimiento están completamente ligados a la educación y la salud. Los recortes afectan muchas áreas. Este año hubo muy pocas producciones artísticas, aunque por suerte en la segunda mitad empezó a remontar, aunque todavía no del todo bien remuneradas”.

Además de su trabajo como intérprete, Camila es profesora y dicta clases de coreografía y heels. Junto a otras dos docentes organiza seminarios internacionales con profesores de distintos países, una forma de seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo en comunidad. “Me gusta bailar de todo”, asegura. “Y amaría poder pisar la mayor cantidad de escenarios posibles mientras tenga mi cuerpo y mi mente sanos”.

Consultada por sus proyectos artísticos, prefiere no adelantarse demasiado: “Por lo pronto, quiero disfrutar el momento presente y seguir enfocada en crecer y mejorar. No dejar de entrenar y de elevar lo que más pueda mi momento presente. Como proyecto personal, me gustaría seguir trabajando mi estilo, mi manera de transmitirlo en las clases. También, como intérprete, me encantaría seguir en la industria con otros artistas, explorar el teatro musical, lo audiovisual. Me gustaría también trabajar en otro país durante un tiempo prolongado”.

Camila Lucca representa una historia de perseverancia, talento y pasión por el arte en un país donde el camino para los artistas nunca es sencillo. Pero como ella misma lo afirma, con los pies en el presente y el deseo de seguir danzando hacia el futuro, “el show debe continuar”. (Producción: Ariel Búmbalo)