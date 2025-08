Mendoza respondió al llamado de Lali: una noche de pop frenético y catarsis colectiva

Lali en Mendoza (30) La gira 2025 de Lali tuvo su cierre momentáneo en Mendoza con un espectáculo que fusionó música, teatralidad y energía desbordante. Delfina Alvarez

Con una puesta en escena de nivel internacional y una narrativa que desborda fuerza rockera, Lali demostró que su nueva etapa no tiene concesiones. Desde el primer tema, el estadio respondió con una energía avasallante, en un ida y vuelta cargado de gritos, lágrimas, euforia y comunión. La música, su voz y su cuerpo fueron los canales para un show que no busca complacer, sino sacudir. Y Mendoza no solo atendió el llamado, se dejó poseer por él.