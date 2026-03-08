La fiesta que expresa la pujanza de Mendoza

Se trata de un enorme festejo, porque con el paso de los años los mendocinos la adoptaron como su máxima celebración. La fiesta, que cumple 90 años, es valorada, por lo tanto, como uno de los mayores emblemas de nuestra provincia. El reconocimiento al empeño silencioso de hombres y mujeres que a lo largo del año se desempeñan en las distintas etapas que marcan la producción, cosecha y elaboración.

El acto central de la Fiesta de la Vendimia, año tras año, es un espectáculo impresionante y conmovedor.

Mendoza está nuevamente de fiesta para reconocer el esfuerzo y talento de viñateros y bodegueros. Y en esta oportunidad la repercusión es mayor porque se celebran 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, creada en 1936 para hacer pública y masiva, justamente, la felicidad por otro ciclo de esfuerzo coronado.

Se trata de un enorme festejo, porque con el paso de los años los mendocinos la adoptaron como su máxima celebración. La fiesta fue reconocida, por lo tanto, como uno de los mayores emblemas de nuestra provincia. Cada distrito y cada departamento preparan sus eventos conmemorativos previos como muestra de gratitud a la cultura del trabajo que representa la cosecha anual.

Lo que refleja la celebración de estos días que tiene su culminación en el majestuoso Anfiteatro, justamente es el festejo por un nuevo año de esfuerzo en la viña y la bodega. El reconocimiento al empeño silencioso de hombres y mujeres que a lo largo del año se desempeñan en las distintas etapas que marcan la producción, cosecha y elaboración.

El Teatro Griego Frank Romero Day, consolidado desde hace más de seis décadas como el reducto que cobija al festejo mayor mendocino, expone cada doce meses espectáculos artísticos de luz y sonido, previos a la elección de la Reina, que no dejan de asombrar al público local y deleitan a miles de argentinos de otros puntos del país y a extranjeros que se ven motivados a concurrir y observar la representación del trabajo de los mendocinos.

En lo que respecta a la actividad vitivinícola concretamente, a pesar de los avatares de la economía y problemas de comercialización en virtud de cambios en los hábitos de consumo, el vino de Mendoza sigue manteniendo su prestigio y aceptación en los más destacados mercados del mundo.