"VendimIA infinita", la historia de la Fiesta y de Mendoza como nunca se vio, contada por sus protagonistas

En los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y los 142 años de Los Andes queda comprendida gran parte de la historia moderna de Mendoza . Y de la mano de la periodista Laura Carbonari y de los realizadores audiovisuales Santiago y Emiliano Mampel (hermanos), la previa de la edición 90 de la fiesta máxima de los mendocinos se vivirá de una forma original e inédita .

La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene su web oficial: qué ofrece la nueva plataforma

Cuando el "Almuerzo de las Fuerzas Vivas" se volvió Agasajo y cambió la liturgia de la vendimia

Con la Inteligencia Artificial, las reinas de mandato cumplido y las flamantes candidatas a la corona y cetro vendimial como protagonistas, el ciclo de documentales "Vendimia Infinita" estrenará su primer programa este jueves 12 de febrero . Estará disponible en el sitio de Los Andes , además de en todas las plataformas del diario . Y las siguientes entregas se irán estrenando en simultáneo con el desarrollo del calendario de la Vendimia 2026 .

"No es sólo un ciclo de entrevistas, es una experiencia de streaming diseñada para vivir en las redes y en las plataformas digitales del Diario Los Andes. Es un proyecto que nos tiene muy emocionados, porque une dos aniversarios fundamentales: los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y los 142 años de Diario Los Andes", sintetizó la periodista, conductora y emblemática comunicadora mendocina Laura Carbonari , quien está a cargo de la dirección creativa, los guiones y la conducción de "Vendimia Infinita".

"VendimIA infinita", la historia de la Fiesta y de Mendoza como nunca la viste, contada por sus protagonistas

'Vendimia Infinita' se trata de un recorrido audiovisual y multimedial único. Todo evoluciona, y pasamos del tradicional afiche, ese que era coleccionado por miles de mendocinos y tenían las caras de las candidatas a un afiche más digital, que la gente podrá tener en su celular. Y donde se verá a la candid ata actual junto a otra reina muy amada y que fue coronada años atrás", siguió, emocionada.

A su turno, Santiago Mampel resaltó las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial, en especial si se la combina con el enriquecido archivo fotográfico y documental de Los Andes .

"Hoy en día, con la IA podés darles más vida a fotos viejas, incluso recreando momentos que no tenés a disposición, o que los tenés por parte. Por ejemplo, hemos recreado un encuentro entre Guillermo Cano y Frank Romero Day (NdA: los "padres" de la Vendimia en 1936). Y lo hicimos a partir fotos reales de ambos", destacó Mampel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

La magIA intacta de la VendimIA

Una secuencia sorprendente del primer Carrusel de reinas de la Vendimia (1936), con el carro en movimiento, la soberana saludando y un caballo galopando a su lado mientras la multitud a su lado la vitorea por las calles mendocinas. O una vendimiadora sonriente en un afiche que, repentinamente, guiña un ojo en primerísimo primer plano. Incluso, las históricas reinas nacionales de la Vendimia saludando a la cámara, ¡cómo nunca antes fueron vistas!

Esos son apenas algunos de los fragmentos que dan vida y podrán verse en los diferentes episodios de "Vendimia Infinita", que incluye -además- una veintena de entrevistas coordinadas y encabezadas por Carbonari.

"Vamos a mostrar detalles inéditos de la celebración, reuniendo fotos, afiches y material de archivo, y utilizando Inteligencia Artificial para animar el archivo histórico y darle una vida nueva y sorprendente", destacó la prestigiosa conductora y periodista, quien resaltó que la innovación visual es uno de los pilares sobre los que se sostiene "Vendimia Infinita".

Laura Carbonari 2

Las entrevistas y participación de reinas y candidatas aportarán inteligencia emocional al producto (que se complementará con la artificial), mientras que el material documental combinará el pasado, presente y futuro de la Vendimia. De hecho, "Vendimia Infinita" permitirá a mendocinos y mendocinas a viajar, recorrer y vivir aquellas fiestas históricas de las que sólo quedan algunas pocas fotos, afiches y registros. ¡Y cómo si estuviesen siendo parte de ellas!

La historia de la Vendimia y de Mendoza como nunca antes fue vista

De la mano del realizador audiovisual Santiago Mampel y su hermano -y con la IA como herramienta-, el pasado de Mendoza, registrado en fotos y afiches de la fiesta, cobran vida en "Vendimia Infinita". Y aquellas imágenes estáticas se convierten en secuencias en movimiento de carruseles, de reinas históricas que saludan y hasta de visitantes célebres nacionales.

"La idea surgió porque hay fotos que guardan un montón de historias y que han sido rescatado de archivos. En la actualidad hay métodos que permiten resaltar detalles que están, de algún modo en segundo plano, ocultos en esas fotos. Por eso es que lo primero que hacemos es la restauración de la foto, y después tratamos de darle vida", describe Mampel, quien recuerda que fue gracias a algunas fotos antiguas de su abuela que le picó la curiosidad por adentrarse en el mundo de darles nueva vida a fotos históricas.

Vendimia infinita 2

Las recreaciones incluirán tapas de Los Andes, afiches vendimiales de los últimos 90 años y fotos históricas de las reinas al momento de su coronación y en sus posters.

"Resulta muy interesante ver las fotos de las primeras reinas, los peinados, cómo era la moda. En esos detalles históricos te das cuenta de la belleza de estas primeras reinas. Pudimos recrear un encuentro en base al único caso en la historia de la Vendimia en que madre e hija fueron reinas nacionales. A raíz de una foto verdadera de Violeta Marina Mighetto durante su coronación en 1954 y otra de su hija, Patricia Mónica Castro, quien recibió la corona nacional de la Vendimia en 1978, recreamos con la IA un encuentro de madre e hija", resumió Mampel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

En la imagen recreada podrá verse a madre e hijas juntas, posando con sus atributos y saludándose, aunque ataviadas con sus looks, atributos y apariencias de la mismísima noche de su coronación, como si hubiesen sido en simultáneo y sin que hubiesen transcurrido 24 años entre un momento y el otro. Mientras que Mighetto representó a Lavalle, Castro (su hija) había sido electa reina de Guaymallén.

Otro instante que cobrará vida en "Vendimia infinita" será aquel viaje que en 1974 debió realizar la reina nacional electa para reunirse con la entonces presidenta de la Nación, María Estela "isabelita" Martínez para reclamarle un premio que se le adeudaba por entonces.

"En algunos departamentos hemos recreado imágenes turística y hasta hemos creado personajes animados, como por ejemplo un cóndor que esquía en Malargüe", cerró el realizador audiovisual.

Entrevistas en profundidad, el costado humano de "Vendimia Infinita"

En paralelo a lo audiovisual y a la magia de la IA, todo este repaso toma forma de relato vivencial con la conducción de Laura Carbonari y las entrevistas a las reinas de mandato cumplido, así como también a las jóvenes que quieren seguir escribiendo en el presente la historia de la Vendimia que se transmitirá en el futuro.

Según resaltó la coordinadora y responsable del ciclo de entrevistas, la identidad territorial también dirá presente en "Vendimia infinita".

"Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio "Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio Ramiro Gómez / Los Andes.

"La Vendimia no ocurre sólo en el Frank Romero Day. Queremos mostrar el corazón de la fiesta en cada club barrial y en cada distrito, donde todo comienza. Cada pueblo tiene una historia y hoy podrá contarla a través de su Vendimia", resumió Laura, quien agregó que cada capítulo contará con una "sorpresa histórica" y una conexión directa con la actualidad de cada departamento y sus representantes actuales.

Incluso, parte de "Vendimia Infinita" fue filmada en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, perteneciente al Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza y que fue escenario de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia en 1936.

"El enfoque histórico también tiene un gran protagonismo. En cada uno de estos 90 años, Mendoza ha atravesado hitos que nos marcaron para siempre, y cada Fiesta de la Vendimia ha sido el reflejo de su época. Por lo tanto, cada reina electa se convierte en una testigo indiscutible de su tiempo. En este ciclo, vamos a indagar junto a ellas en hechos fundamentales, desde el impacto del Mundial 78 y el paso de las dictaduras hasta el profundo dolor social tras el aluvión de 1997 o la suspensión de la fiesta por el terremoto de 1985", concluyó Carbonari.

Vendimia infinita portada

Qué es "Vendimia Infinita"

La campaña "Vendimia infinita" consiste en una serie de veinte entrevistas que serán publicadas en la web de Los Andes y replicadas en las redes sociales. En estas entregas se repasará y reconstruirá la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia a lo largo de los años, recorriendo distintos departamentos, y contará con la participación de invitados especiales.

Laura Carbonari 1 "Vendimia infinita", el audiovisual con IA que revivirá la historia de Mendoza como nunca antes se vio Ramiro Gómez / Los Andes.

A partir del jueves 12 de febrero, en la web de Los Andes y en el canal de YouTube del diario estará disponible la primera entrega del ciclo de entrevistas audiovisuales "Vendimia Infinita", que continuará con su publicación distribuida a lo largo del calendario vendimial.

Por supuesto, el ciclo podrá seguirse de forma integral y 360ª en todas las redes y plataformas de Los Andes.

Una Vendimia multiplataforma y 360°“

Vendimia Infinita” es solo una de las alternativas que ofrece Los Andes para seguir de forma única la fiesta máxima de los mendocinos. Este ciclo de entrevistas a reinas de mandato cumplido y a las candidatas al cetro 2026 es parte de una cobertura integral y 360°.

En tiempo real, cada una de las fiestas departamentales que ha transcurrido viene siendo cubierta por Los Andes, y minutos después de ser coronada la candidata se encuentra disponible en el sitio la nota con los todos detalles de la fiesta y los datos de la flamante soberana.

Además, los viernes, sábados y domingos, la edición impresa de Los Andes destina la contratapa del diario para una lámina color con las fotos de cada una de las soberanas departamentales y su información personal.

En paralelo a la publicación de las fotos en contratapa de la edición impresa, en las redes sociales de Los Andes (Facebook e Instagram) se publica el mismo la versión virtual de la lámina de las reinas de la Vendimia.

Para que los coleccionistas y fanáticos de la Fiesta puedan coleccionar las láminas de Los Andes, un clásico de cada año y de cada Vendimia (desde 1936 y contando…).