Quedan pocos días para el Triatlón Internacional Vendimia

El Triatlón Internacional Vendimia celebra su 40° edición entre el 14 y 15 de febrero de 2026 en la ciudad de Mendoza, con largada y llegada en el emblemático circuito del Parque General San Martín. Estarán la mayoría de los mejores exponentes de Argentina de esta actividad deportiva.
La competencia se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de febrero, a partir de las 8, en el Parque General San Martín y se desarrollará en circuitos especialmente diseñados, integrando natación, ciclismo y pedestrismo en este entorno natural emblemático de la capital.
La propuesta es organizada por la Asociación Mendocina de Triatlón, con la invitación de la Ciudad de Mendoza y la colaboración del Club Mendoza de Regatas y el Parque General San Martín. Asimismo contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón.
Durante las dos jornadas se disputarán distintas modalidades y distancias.
El sábado 14 de febrero se realizarán las pruebas de Sprint, Super Sprint y Iron Kid, mientras que el domingo 15 tendrá lugar la competencia de distancia Standard.
Las distancias oficiales del Triatlón
Sprint: 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote.
Standard: 1500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote.
¿Qué más?
La organización brindará a los participantes remera oficial, medalla finisher, hidratación, frutas, cobertura médica y cronometraje profesional, asegurando una experiencia segura y motivadora para todos los participantes.
El evento es fiscalizado por la Federación Argentina de Triatlón y organizado por la Asociación Mendocina de Triatlón, con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza y el Club Mendoza de Regatas.