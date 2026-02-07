FADEP, la aplanadora del gol: goleó a Estudiantes y está en la final del Regional

FADEP logró un triunfazo ante Estudiantes de San Luis , al golearlo con justicia por 3 a 0 con los goles de Matías Navarro, Gonzalo Klusener, y Paul Martín. Así, se metió en la final del Torneo Regional Federal Amateur y sueña con el ascenso.

FADEP se trajo un empate de San Luis y está a un paso de la final por el ascenso

El primer tiempo se jugó a la altura de la etapa del campeonato en la que ambos se vieron las caras: como una verdadera final. Nadie estaba dispuesto a regalar nada, lo que decantó en un trámite muy parejo y disputado.

El planteo del Cóndor fue intentar explotar la banda izquierda, la principal debilidad de la visita. Es que el retroceso del volante de ese sector no fue el mejor, por lo que Ezequiel Sosa quedó varias veces mano a mano con Matías Navarro, que pudo sacarle provecho en dos oportunidades: un centro que nadie pudo despejar y Dellarole finalizó con un remate desviado, y otra con un disparo del propio extremo que explotó en las manos de Abrahín.

La visita no se quedó atrás, y trató de progresar con pelotas largas para Juan Martín Amieva, de gran esfuerzo entre los centrales de Fundación. El tanque tuvo la suya cuando encaró hasta línea de fondo y sacó un remate que cruzó todo el arco de Aracena . Además, Alexis Sosa también avisó por esa vía, aunque su disparo desde la puerta de la medialuna pasó a centímetros de distancia.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó una acción que marcó un antes y un después. Matías Navarro intentaba aguantar el balón cuando Matías Ruiz Sosa llegó a pura velocidad a la marca, tumbándolo al suelo. Cuando Rekers iba a mostrarle la amarilla el hombre del Verde le tiró un pelotazo a su contrincante, motivo por el cual recibió la tarjeta roja.

Esta incidencia provocó que Diego Pozo se la juegue para el complemento. El DT decidió sacar al lateral derecho Ezequiel Bonacorso para darle ingreso al delantero Uriel Gizzi, pasando a defender con línea de tres. En lo ofensivo significó que Ortega y Navarro sean extremos definidos, con Klusener y Gizzi como doble nueve. Estudiantes se replegó sobre Marcos Abrahín, con una línea de cinco defensores, tres volantes, y Amieva en soledad en la zona de definición.

La llave que había encontrado el Rojinegro en el primer tiempo fue la que abrió el cofre en el complemento. Después de varias ocasiones generadas por la izquierda de la defensa, Dellarole tocó para Navarro, que buscó con un centro bajo para que Uriel Gizzi sólo tenga que empujarla.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 7.20.16 PM

La respuesta de la visita fue salir del fondo, perdido por perdido. Los cambios le metieron presión a la línea defensiva del conjunto de Diego Pozo, y así llegó la más clara del cuadro de San Luis. A los 23', una larga salida desde el fondo cayó sobre la posición de Diego Medina, que peleó y ganó entre tres rivales para picarla ante Aracena. Cuando la pelota se metía, Federico Pérez la sacó al córner sobre la cornisa. En la siguiente, Valentino Caro sacó un disparo venenoso que contuvo en dos tiempos el arquero.

Cuando peor la pasaba, FADEP volvió a golpear con la misma fórmula. Con tiempo y espacio, Ignacio Pérez tiró centro desde la derecha, Gonzalo Klusener olfateó la situación y la tocó para el 2 a 0 con el que el local tranquilizó el trámite.

Con su contrincante totalmente vencido desde lo anímico, FADEP estiró aún más la cuenta. En un tiro libre en diagonal al arco, Luciano Ortega la puso bien cerquita del palo, Abrahín dio rebote y Paul Martín convirtió en la primera pelota que tocó.

Triunfazo de FADEP, que clasificó derechito a la final por el ascenso gracias a su jerarquía individual y colectiva. El elenco de Diego Pozo hizo los méritos suficientes para llegar hasta esta instancia, y parece tener resto como para ilusionarse con la gloria máxima.

Formaciones de FADEP - Estudiantes de San Luis:

FADEP (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Matías Navarro; Luciano Ortega, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estudiantes de San Luis (0): Marcos Abrahín; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa, Ezequiel Sosa; Vicente Valenzuela, Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa, Bautista Astudillo; Juan Martín Amieva. DT: Fabio Giménez.

Datos del partido:

Estadio: FADEP

Árbitro: Fernando Rekers

Goles: ST: 12' Matías Navarro (F), 30' Gonzalo Klusener (F), 40' Paul Martín (F)

Cambios: ST: 00' U. Gizzi por Bonacorso (F), 9' J. Pualifito por Astudillo (E), 22' J. Bustamante por Valenzuela (E), 22' D. Medina por A. Sosa (E), 25' I. Pérez por Dellarole (F), 25' E. Gómez por Navarro (F), 34' L. Ramírez por Zabaleta (F), 39' P. Martín por Klusener (F), 41' A. González por Sosa (E)

Incidencias: PT: 49' Matías Ruiz Sosa fue expulsado en Estudiantes por juego brusco