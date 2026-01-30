FADEP: en la previa del choque ante Estudiantes de San Luis, el Cóndor ya sabe cómo será la final

Faltan pocos días para que Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) salte al campo de juego y dispute el encuentro de ida ante Estudiantes de San Luis por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, pero el Consejo Federal de la AFA ya dio a conocer como seguirá el camino para quien clasifique.
Por eso, la noticia que se confirmó en la jornada de este viernes sólo alimenta la expectativa del elenco Rojinegro. A través de un comunicado oficial, el Consejo Federal dio a conocer como se desarrollarán los cuatro cruces por el ascenso, entre los ganadores de las diversas regiones del país.
AFA confirmó las finales del Regional:
El mensaje oficial de AFA expresa que las finales interregionales serán a partido único en escenario neutral (a definir por cercanía geográfica), y que en caso de empate en los 90 minutos habrá penales. Los enfrentamientos serán: Bonaerense Pampeana Sur vs Bonaerense Pampeana Norte; Centro vs Norte; Cuyo vs Patagónica; Litoral Norte vs Litoral Sur.
De esta manera, en caso de superar a Estudiantes de San Luis, FADEP jugaría por la gloria máxima ante el ganador de la llave que protagonizarán Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipoletti. El único que ya está confirmado en la final es Tucumán Central, vencedor de la Región Norte que se medirá con General Paz Juniors o Central Argentino de Santiago del Estero.
FADEP juega el domingo:
Mientras tanto, Fundación continúa preparando uno de los encuentros más difíciles de la actual campaña, ante Estudiantes en la vecina provincia de San Luis. El Verde dejó en el camino a Huracán de San Rafael, e hizo de su reducto una verdadera fortaleza para cualquiera que la pise. El cuadro mendocino eliminó a Unión, y tiene la moral por las nubes.
Lo que se sabe con seguridad es que el match de ida se disputará el próximo domingo 1 de febrero desde las 18 horas, en el Estadio Héctor Odicino - Pedro Benoza. El árbitro será el cordobés Matías Billone Carpio, acompañado por Emanuel Serale, Lucas Coltro, y Matías Brombín. La vuelta será el otro fin de semana, en Russell.