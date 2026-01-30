FADEP: en la previa del choque ante Estudiantes de San Luis, el Cóndor ya sabe cómo será la final

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los cruces para la definición del ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur.

Faltan pocos días para que Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) salte al campo de juego y dispute el encuentro de ida ante Estudiantes de San Luis por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, pero el Consejo Federal de la AFA ya dio a conocer como seguirá el camino para quien clasifique.

El Cóndor está más ilusionado que nunca. Después de haber arrollado en las fases anteriores está a las puertas de pelear mano a mano por el ascenso al Torneo Federal A, la competencia que tanto desea desde hace varias temporadas. Apenas tres encuentros lo separan de la vuelta olímpica y lo que sería una inédita participación en la tercera categoría.

Por eso, la noticia que se confirmó en la jornada de este viernes sólo alimenta la expectativa del elenco Rojinegro. A través de un comunicado oficial, el Consejo Federal dio a conocer como se desarrollarán los cuatro cruces por el ascenso, entre los ganadores de las diversas regiones del país.

AFA confirmó las finales del Regional: image Así serán las finales del Torneo Regional Federal Amateur Interior Futbolero El mensaje oficial de AFA expresa que las finales interregionales serán a partido único en escenario neutral (a definir por cercanía geográfica), y que en caso de empate en los 90 minutos habrá penales. Los enfrentamientos serán: Bonaerense Pampeana Sur vs Bonaerense Pampeana Norte; Centro vs Norte; Cuyo vs Patagónica; Litoral Norte vs Litoral Sur.

De esta manera, en caso de superar a Estudiantes de San Luis, FADEP jugaría por la gloria máxima ante el ganador de la llave que protagonizarán Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipoletti. El único que ya está confirmado en la final es Tucumán Central, vencedor de la Región Norte que se medirá con General Paz Juniors o Central Argentino de Santiago del Estero.