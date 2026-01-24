El Cóndor vuelta alto: FADEP fue muy superior y está en la final de Cuyo del Regional Federal

FADEP no dejó ningún tipo de duda, y vapuleó 4 a 0 a Unión de Villa Krause en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur . Gonzalo Klusener abrió la cuenta de penal, Matías Navarro la aumentó, y Uriel Gizzi marcó un doblete.

El primer tiempo fue electrizante, vertiginoso y sin tiempo para pensar . El apuro del Cóndor para dar vuelta la historia, y la rapidez del campo de juego producto de la lluvia que caía sobre Russell provocó que el trámite no de respiro en ningún momento.

Colarte, el DT Azul, diagramó un entramado táctico con cuatro defensores bien plantados y cinco volantes para cuidar su propio terreno, dejando en soledad al goleador Luciano Riveros. El local respondió con las subidas constantes de Bonacorso y Pérez , para sumarse a los habilidosos Ortega, Igartúa, Dellarole y Zabaleta en la gestación.

En ese duelo de estilos, el que se sintió más cómodo y tuvo las más claras fue FADEP. Sin embargo, chocó contra el inspirado Matías Draghi, que tapó todo lo que le tiraron durante la primera mitad. El arquero le contuvo un mano a mano a Klusener, le ahogó el grito a Ortega debajo del arco, y descolgó varios remates de media distancia. Además, Zabaleta y Persia tuvieron chances, pero les faltó puntería.

La única manera que encontró la visita para salir del asedio e intentar liquidar la serie fue con búsquedas largas para hallar a Rivero. Así, a los 22’, el goleador tuvo la más clara del campeonato. Recibió un pase entre líneas que desconectó a la defensa y corrió en soledad a través de todo el largo del campo contrario, pero no pudo superar a Cristian Aracena, que tapó el mano a mano de forma increíble.

La polémica de la tarde: ¿Está bien expulsado Frías?

Sobre el cierre de la primera mitad se dio una mala noticia para el cuadro de San Juan, con la expulsión por doble amarilla de Kevin Frías. La polémica se suscitó porque pareció que el lateral por izquierda sólo tocó levemente con su brazo a Ortega, que cayó al suelo acusando un golpe.

En el inicio del complemento, el árbitro Marcos Liuzzi volvió a ser protagonista cuando cobró penal a favor de FADEP por mano de un futbolista Azul que se ubicó en la barrera durante un tiro libre. En este caso, dio la sensación de que el juez tomó la determinación correcta. El goleador del campeonato Gonzalo Klusener fue el encargado de ejecutarlo, y no falló para igualar la historia.

Luego del gol, el dueño de casa se tranquilizó y bajó un cambio, lo que no significó que haya dejado de ser amo y señor de la posesión del balón. Con el correr de los minutos profundizó la búsqueda por los costados, a través de los buenos ingresos de Matías Navarro y Emiliano Gómez. Así, Klusener y Dellarole tuvieron oportunidades tras la conexión con los extremos, aunque no concretaron.

Diario LA (3)

Y tras intentar durante gran parte del complemento, el Chimi Navarro fue el encargado de ponerle justicia al partido cuando la mandó a guardar tras un rebote en un córner y desató el grito sagrado. Esa acción solidificó definitivamente la actuación de un equipo que venía siendo superior durante toda la tarde. Ni hablar cuando a los 30' el arquero no pudo contener un remate de Zabaleta, y Gizzi la mandó a guardar en la continuidad.

El pibe también fue el que le colocó el broche de oro al match sobre 43', cuando capturó un pelotazo largo ante la marca de dos defensores y el arquero, y la tocó sutilmente con el arco en soledad. 4 a 0 e historia definida.

Triunfazo de FADEP, que dio vuelta la serie con total justicia para meterse en la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur después de varios años de lucharla. Ahora espera rival, que saldrá del vencedor de Estudiantes de San Luis - Huracán de San Rafael. Festeje Cóndor, que la coronación está muy cerca.

Formaciones de FADEP - Unión:

FADEP (4): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero, Federico Pérez; Luciano Ortega, Nicolás Igartúa, Pablo Dellarole, Brian Zabaleta; Matías Persia, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Unión (0): Matías Draghi; Fabián Carrizo, Elías Oballes, Claudio Alcaraz, Kevin Frías; Catriel Weyreuter, Lucas Reynoso, Héctor Pérez, Isaías Oballes, Germán Giménez; Luciano Riveros. DT: Juan Colarte.

Datos del partido:

Estadio: FADEP

Árbitro: Marcos Liuzzi

Goles: ST: 6’ Gonzalo Klusener -p- (F), 25’ Matías Navarro (F), 30' y 43' Uriel Gizzi (F)

Cambios: ST: 00’ M. Navarro por Bonacorso (F), 00’ R. Cisterna por Giménez (U), 16' S. Ceballos por Weyreuter (U), 16' E. Gómez por Ortega (F), 22’ U. Gizzi por Persia (F), 27’ A. Torres por I. Oballes (U), 32' F. Lepe por Alcaraz (U), 32' A. Brizuela por Pérez (U), 33' L. Ramírez por Zabaleta (F), 33' I. Pérez por Dellarole (F)

Incidencias: PT: 44’ Expulsado Kevin Frías por doble amarilla (U)