Otro batacazo de FADEP: cerró a un campeón de Libertadores con San Lorenzo

El Cóndor sigue apostando fuerte en el mercado de pases, y sumó a un volante de mucha experiencia en el fútbol argentino de cara al Torneo Federal A.

El Torneo Federal A está a la vuelta de la esquina, pero eso no frena a FADEP respecto a las incorporaciones en el mercado de pases. Después de concretar las llegadas de nombres de peso como José Méndez, y Diego Tonetto, el Cóndor se aseguró los servicios de un exSan Lorenzo.

El futbolista que aceptó la oferta del Rojinegro para disputar la tercera categoría del fútbol argentino es Enzo Kalinski, de 39 años de edad y amplia trayectoria en el medio local. Inclusive ya fue presentado en las redes sociales, donde la institución contó: "Desde Fundación Amigos por el Deporte presentamos a Enzo Kalinski como nuevo refuerzo para el plantel del Federal A. El mediocampista campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo ya se encuentra bajo las órdenes de Diego Pozo".

La carrera del volante central cuenta con un inolvidable paso por el Cuervo, donde compartió vestuario con el presidente de FADEP Sebastián Torrico. No sólo salió campeón de la Copa Libertadores, sino que jugó la recordada final del Mundial de Clubes contra Real Madrid. Luego, su camino continuó en Universidad Católica (donde se consagró en la liga local), Banfield, Estudiantes de La Plata, y Central Córdoba de Santiago del Estero (campeón de Copa Argentina).

En la última temporada defendió los colores de Quilmes en la Primera Nacional, donde sumó 21 partidos, anotó 1 gol y repartió 1 asistencia. Fue importante para el andamiaje colectivo del equipo, lo que lo hace llegar en buen nivel físico al Cóndor. Sin dudas, se trata de un refuerzo de mucha jerarquía.