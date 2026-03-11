11 de marzo de 2026 - 19:28

Otro batacazo de FADEP: cerró a un campeón de Libertadores con San Lorenzo

El Cóndor sigue apostando fuerte en el mercado de pases, y sumó a un volante de mucha experiencia en el fútbol argentino de cara al Torneo Federal A.

FADEP abrochó a Enzo Kalinski

FADEP abrochó a Enzo Kalinski

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Torneo Federal A está a la vuelta de la esquina, pero eso no frena a FADEP respecto a las incorporaciones en el mercado de pases. Después de concretar las llegadas de nombres de peso como José Méndez, y Diego Tonetto, el Cóndor se aseguró los servicios de un exSan Lorenzo.

Leé además

FADEP se arma para el Torneo Federal A

FADEP no se conforma con el ascenso, y se arma para dar pelea en el Torneo Federal A
Los dirigentes del ascenso conocieron cómo jugarán sus equipos esta temporada

Se sorteó el fixture y el formato del Torneo Federal A, y los mendocinos ya conocen su destino

El futbolista que aceptó la oferta del Rojinegro para disputar la tercera categoría del fútbol argentino es Enzo Kalinski, de 39 años de edad y amplia trayectoria en el medio local. Inclusive ya fue presentado en las redes sociales, donde la institución contó: "Desde Fundación Amigos por el Deporte presentamos a Enzo Kalinski como nuevo refuerzo para el plantel del Federal A. El mediocampista campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo ya se encuentra bajo las órdenes de Diego Pozo".

FADEP suma a Enzo Kalinski para el Torneo Federal A:

La carrera del volante central cuenta con un inolvidable paso por el Cuervo, donde compartió vestuario con el presidente de FADEP Sebastián Torrico. No sólo salió campeón de la Copa Libertadores, sino que jugó la recordada final del Mundial de Clubes contra Real Madrid. Luego, su camino continuó en Universidad Católica (donde se consagró en la liga local), Banfield, Estudiantes de La Plata, y Central Córdoba de Santiago del Estero (campeón de Copa Argentina).

En la última temporada defendió los colores de Quilmes en la Primera Nacional, donde sumó 21 partidos, anotó 1 gol y repartió 1 asistencia. Fue importante para el andamiaje colectivo del equipo, lo que lo hace llegar en buen nivel físico al Cóndor. Sin dudas, se trata de un refuerzo de mucha jerarquía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

David Silva fue a La Bombonera a ver Boca ante San Lorenzo

Visita de lujo en La Bombonera: David Silva fue a la cancha a ver Boca ante San Lorenzo

Fede Valverde anotó un triplete para el triunfo de Real Madrid

Real Madrid goleó a Manchester City en la noche perfecta de Federico Valverde

Gimnasia y Esgrima sacó un importante empate en La Bombonera y buscará volver al triunfo frente al Malevo. 

Gimnasia de Mendoza visitará a Riestra con la mira puesta en volver al triunfo: hora, TV y formacionaciones

Huracán - River, por la Liga Profesional

Con el debut de Eduardo Coudet, River visita a Huracán: hora, TV, formaciones