Gimnasia de Mendoza visitará a Riestra con la mira puesta en volver al triunfo: hora, TV y formacionaciones

Este jueves desde las 17, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará a Deportivo Riestra en el marco de la décima fecha de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol de Argentina .

El equipo dirigido por Ariel Broggi , luego de una extensa semana de trabajo debido al paro de AFA, pudo recuperar algunos jugadores lesionados de cara al duelo frente al Malevo.

El encuentro se disputará en el Estadio Guillermo Laza , contará con el arbitraje de Juan Pafundi y será televisado por ESPN Premium .

Sin lugar a dudas, uno de los regresos más importantes será el del arquero César Rigamonti , quien estuvo internado hace dos semanas por problemas de salud pero ya se encuentra totalmente recuperado. Si bien el guardavallas trabajó con normalidad junto al resto del plantel, todavía no está confirmado si volverá a la titularidad, puesto que Lautaro Petruchi ocupó el arco en las últimas dos fechas.

El gran empate conseguido en La Bombonera frente a Boca Juniors fue uno de los puntos altos del Lobo, que realizó un muy buen primer tiempo, aunque (como le ha ocurrido desde el debut) en el complemento sintió el desgaste físico. Más allá de ello, la igualdad frente al Xeneize, al que volvió a enfrentar oficialmente después de cuatro décadas, fue un resultado importante para el conjunto mendocino, que además venía de empatar como local ante Independiente de Avellaneda .

El Lobo en la Bombonera expuso una gran muestra de carácter en el primer tiempo, con un gol de Luciano Paredes.

Frente a Boca, Broggi realizó algunos cambios buscando darle mayor dinámica al mediocampo y al sector ofensivo, algo que logró durante los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, el panorama frente a Riestra será diferente.

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda El Mensana viene de sumar dos empates frente a dos grandes: el primero, en el estadio Víctor Legrotaglie frente a Independiente de Avellaneda con un golazo de Mortadela Rodríguez y luego ante Boca, con un golazo de Paredes. Ramiro Gómez

Gimnasia busca volver al triunfo

El Malevo se ha hecho fuerte en su estadio, donde llegó a acumular 27 partidos sin conocer la derrota en el Guillermo Laza. No obstante, en lo que va del Torneo Apertura todavía no logró sumar de a tres puntos: registra seis empates y dos derrotas. Su único triunfo en la temporada fue por Copa Argentina frente a Deportivo Maipú. Además, viene de igualar en sus últimos cuatro compromisos.

Por su parte, el Lobo no gana desde hace cuatro fechas, lapso en el que acumuló dos derrotas y dos empates. Por este motivo, el entrenador podría introducir algunas variantes en el mediocampo: Ulises Sánchez recuperaría la titularidad en lugar de Juan Franco.

En el historial, el Malevo y el Lobo se enfrentaron en cinco oportunidades por la Primera Nacional de Argentina, con cuatro empates y una victoria para el conjunto mendocino.

Las probables formaciones: Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Nicolás Watson, Pablo Monje, Antony Alonso Espinoza; Alexander Díaz, Jonathan Herrera, Tomás Nasif.DT: Gustavo Benítez.

Las probables formaciones: Gimnasia de Mendoza vs Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Lautaro Petruchi o César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Héctor Linares, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Estadio Guillermo Laza

Hora: 17

Árbitro: Juan Pafundi

TV: ESPN Premium