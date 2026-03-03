3 de marzo de 2026 - 12:35

Se sorteó el fixture y el formato del Torneo Federal A, y los mendocinos ya conocen su destino

En el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, el Consejo Federal confirmó como se disputará la tercera categoría del fútbol argentino.

Los dirigentes del ascenso conocieron cómo jugarán sus equipos esta temporada

Los dirigentes del ascenso conocieron cómo jugarán sus equipos esta temporada

Se sorteó el fixture Torneo Federal A:

AFA sorteó la hoja de ruta de la tercera categoría del fútbol argentino.

Así, el debut (previsto para el fin de semana del 22 de marzo) será con Atlético Club San Martín recibiendo a Juventud Unida Universitario, Huracán Las Heras de local ante Argentino de Monte Maíz, y FADEP actuando de visitante con Costa Brava en La Pampa. Además, Atenas de Río Cuarto actuará en su estadio ante Cipoletti de Río Negro, y Deportivo Rincón de Neuquén quedará libre.

Cómo se jugará el Federal A 2026:

El Federal A comienza el 16 de marzo para los equipos de Mendoza

En cuanto al formato de competencia, no sufrirá modificaciones respecto a la temporada anterior. El Federal A tendrá una primera fase dividida en cuatro zonas (una de diez equipos y tres de nueve), donde los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, y los restantes irán a Zona Reválida. En ambos casos se conformarán dos grupos para llevar a cabo la segunda fase, y luego los playoffs que decantarán en las finales.

En Campeonato, además de repartirse cupos para la Copa Argentina 2027, habrá disputa por el primer ascenso. Mientras tanto, la Reválida determinará los 4 descensos y el segundo ascenso. La diferencia sustancial entre ambos grupos (ZC y ZR) es la cantidad de rondas de playoffs que tendrán que atravesar.

El fixture completo de la Zona 3:

1ª Fecha – 22/03/26

  • Costa Brava vs FADEP
  • Huracán Las Heras vs Argentino Monte Maíz
  • Atlético Club San Martín vs Juventud Unida Universitario
  • Atenas Río Cuarto vs Cipolletti
  • Libre: Deportivo Rincón

2ª Fecha – 29/03/26

  • Cipolletti vs Atlético Club San Martín
  • Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
  • Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
  • FADEP vs Deportivo Rincón
  • Libre: Atenas Río Cuarto

3ª Fecha – 05/04/26

  • Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
  • Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
  • Huracán Las Heras vs Cipolletti
  • Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
  • Libre: FADEP

4ª Fecha – 12/04/26

  • Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
  • Cipolletti vs Costa Brava
  • Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
  • Argentino Monte Maíz vs FADEP
  • Libre: Atlético Club San Martín

5ª Fecha – 19/04/26

  • FADEP vs Juventud Unida Universitario
  • Deportivo Rincón vs Cipolletti
  • Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
  • Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
  • Libre: Argentino Monte Maíz

6ª Fecha – 26/04/26

  • Atlético Club San Martín vs Costa Brava
  • Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
  • Cipolletti vs FADEP
  • Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
  • Libre: Huracán Las Heras

7ª Fecha – 03/05/26

  • Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
  • FADEP vs Atenas Río Cuarto
  • Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
  • Costa Brava vs Huracán Las Heras
  • Libre: Juventud Unida Universitario

8ª Fecha – 10/05/26

  • Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
  • Atlético Club San Martín vs FADEP
  • Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
  • Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
  • Libre: Costa Brava

9ª Fecha – 17/05/26

  • Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
  • Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
  • FADEP vs Huracán Las Heras
  • Deportivo Rincón vs Costa Brava
  • Libre: Cipolletti

10ª Fecha – 24/05/26

  • FADEP vs Costa Brava
  • Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
  • Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
  • Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
  • Libre: Deportivo Rincón

11ª Fecha – 31/05/26

  • Atlético Club San Martín vs Cipolletti
  • Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
  • Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
  • Deportivo Rincón vs FADEP
  • Libre: Atenas Río Cuarto

12ª Fecha – 07/06/26

  • Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
  • Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
  • Cipolletti vs Huracán Las Heras
  • Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
  • Libre: FADEP

13ª Fecha – 14/06/26

  • Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
  • Costa Brava vs Cipolletti
  • Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
  • FADEP vs Argentino Monte Maíz
  • Libre: Atlético Club San Martín

14ª Fecha – 21/06/26

  • Juventud Unida Universitario vs FADEP
  • Cipolletti vs Deportivo Rincón
  • Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
  • Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
  • Libre: Argentino Monte Maíz

15ª Fecha – 28/06/26

  • Costa Brava vs Atlético Club San Martín
  • Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
  • FADEP vs Cipolletti
  • Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
  • Libre: Huracán Las Heras

16ª Fecha – 05/07/26

  • Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
  • Atenas Río Cuarto vs FADEP
  • Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
  • Huracán Las Heras vs Costa Brava
  • Libre: Juventud Unida Universitario

17ª Fecha – 12/07/26

  • Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
  • FADEP vs Atlético Club San Martín
  • Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
  • Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
  • Libre: Costa Brava

18ª Fecha – 19/07/26

  • Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
  • Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
  • Huracán Las Heras vs FADEP
  • Costa Brava vs Deportivo Rincón
  • Libre: Cipolletti
