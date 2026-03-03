Se sorteó el fixture y el formato del Torneo Federal A, y los mendocinos ya conocen su destino

Así, el debut (previsto para el fin de semana del 22 de marzo) será con Atlético Club San Martín recibiendo a Juventud Unida Universitario, Huracán Las Heras de local ante Argentino de Monte Maíz, y FADEP actuando de visitante con Costa Brava en La Pampa. Además, Atenas de Río Cuarto actuará en su estadio ante Cipoletti de Río Negro, y Deportivo Rincón de Neuquén quedará libre.
Cómo se jugará el Federal A 2026:
En cuanto al formato de competencia, no sufrirá modificaciones respecto a la temporada anterior. El Federal A tendrá una primera fase dividida en cuatro zonas (una de diez equipos y tres de nueve), donde los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, y los restantes irán a Zona Reválida. En ambos casos se conformarán dos grupos para llevar a cabo la segunda fase, y luego los playoffs que decantarán en las finales.
En Campeonato, además de repartirse cupos para la Copa Argentina 2027, habrá disputa por el primer ascenso. Mientras tanto, la Reválida determinará los 4 descensos y el segundo ascenso. La diferencia sustancial entre ambos grupos (ZC y ZR) es la cantidad de rondas de playoffs que tendrán que atravesar.
El fixture completo de la Zona 3:
1ª Fecha – 22/03/26
Costa Brava vs FADEP
Huracán Las Heras vs Argentino Monte Maíz
Atlético Club San Martín vs Juventud Unida Universitario
Atenas Río Cuarto vs Cipolletti
Libre: Deportivo Rincón
2ª Fecha – 29/03/26
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
3ª Fecha – 05/04/26
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
4ª Fecha – 12/04/26
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
5ª Fecha – 19/04/26
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
6ª Fecha – 26/04/26
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
7ª Fecha – 03/05/26
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
8ª Fecha – 10/05/26
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
9ª Fecha – 17/05/26
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
10ª Fecha – 24/05/26
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
11ª Fecha – 31/05/26
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
12ª Fecha – 07/06/26
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
13ª Fecha – 14/06/26
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
14ª Fecha – 21/06/26
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
15ª Fecha – 28/06/26
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario