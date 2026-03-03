Se sorteó el fixture y el formato del Torneo Federal A, y los mendocinos ya conocen su destino

En el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, el Consejo Federal confirmó como se disputará la tercera categoría del fútbol argentino.

Los elencos mendocinos que participan del Torneo Federal A ya conocen la hoja de ruta y el formato para la temporada 2026, donde competirán por dos ascensos a la Primera Nacional. La suerte de Atlético Club San Martín, FADEP, y Huracán Las Heras fue sorteada esta mañana en la AFA.

Apenas una semana después de conocerse que los tres cuadros locales compartirán la Zona 3 junto a Cipoletti de Río Negro, Deportivo Rincón de Neuquén, Juventud Unida de San Luis, Costa Brava de La Pampa, Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz, el Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino diagramó el fixture y dio a conocer el reglamento completo de la categoría.

Se sorteó el fixture Torneo Federal A: image AFA sorteó la hoja de ruta de la tercera categoría del fútbol argentino. Diego Pais / Interior Futbolero Así, el debut (previsto para el fin de semana del 22 de marzo) será con Atlético Club San Martín recibiendo a Juventud Unida Universitario, Huracán Las Heras de local ante Argentino de Monte Maíz, y FADEP actuando de visitante con Costa Brava en La Pampa. Además, Atenas de Río Cuarto actuará en su estadio ante Cipoletti de Río Negro, y Deportivo Rincón de Neuquén quedará libre.

Cómo se jugará el Federal A 2026: Torneo Federal A El Federal A comienza el 16 de marzo para los equipos de Mendoza Showsports En cuanto al formato de competencia, no sufrirá modificaciones respecto a la temporada anterior. El Federal A tendrá una primera fase dividida en cuatro zonas (una de diez equipos y tres de nueve), donde los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, y los restantes irán a Zona Reválida. En ambos casos se conformarán dos grupos para llevar a cabo la segunda fase, y luego los playoffs que decantarán en las finales.

En Campeonato, además de repartirse cupos para la Copa Argentina 2027, habrá disputa por el primer ascenso. Mientras tanto, la Reválida determinará los 4 descensos y el segundo ascenso. La diferencia sustancial entre ambos grupos (ZC y ZR) es la cantidad de rondas de playoffs que tendrán que atravesar.