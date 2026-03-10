10 de marzo de 2026 - 17:54

FADEP no se conforma con el ascenso, y se arma para dar pelea en el Torneo Federal A

El Cóndor presentó varios refuerzos de renombre, pensando en la tercera categoría del fútbol argentino.

FADEP se arma para el Torneo Federal A

FADEP se arma para el Torneo Federal A

Fundación Amigos del Deporte -FADEP- continúa preparándose para debutar en el Torneo Federal A, después del ascenso obtenido hace apenas un mes. Con refuerzos de jerarquía, y la continuidad de la base del plantel campeón, el Cóndor quiere dar pelea.

En las últimas jornadas, el Cóndor presentó a tres futbolistas de mucho recorrido para reforzar la famosa columna vertebral. Así, arribaron un defensor, un volante y un extremo. Además, continúan varios puntos altos de la institución.

El defensor que abrochó la Fundación es Lucas Cogorno. El zaguero de 25 años se suma tras su última etapa en el fútbol de Uruguay, y cuenta en su trayectoria con pasos por Boca Unidos, y Villa Dálmine. Llegó para sumar experiencia a una línea defensiva que sufrió las bajas de Ignacio Lucero y Tomás López.

Sobre la zona media se da el primer bombazo del mercado de pases local. Después de varias semanas de charlas, FADEP logró convencer de su proyecto a un ídolo de Independiente Rivadavia, que pasó de la Liga Profesional al Federal A. Se trata de nada menos que Diego Tonetto, flamante jugador del equipo dirigido por Diego Pozo.

El volante de 37 años quedó satisfecho con la idea futbolística e institucional que observó, y lo sedujo la chance de seguir jugando a un buen nivel deportivo dentro de la provincia de Mendoza. Así, será uno de los grandes referentes del plantel en su primera experiencia semi-profesional.

Pero la cosa no queda allí, porque el Rojinegro salió a buscar jerarquía para el ataque. De esta forma, pudo culminar exitosamente las negociaciones con José Méndez, otro exIndependiente que se sumará al proyecto 2026.

Méndez viene de jugar la última temporada en Gimnasia y Tiro de Salta, pero acumula una extensa trayectoria en instituciones de varias categorías del fútbol argentino. Se destaca por su rapidez, intensidad y peligrosidad de cara al arco rival.

Según trascendió, el Cóndor no se retira del mercado de pases y presentará en las próximas horas a otros dos futbolistas. Se trata de un delantero de mucha experiencia en la categoría y con pasado en Atlético Club San Martín, y un mediocampista. Por otro lado, confirmó recientemente al arquero de 25 años Francisco Rivadeneira para que pelee el puesto con Aracena.

Los que siguen en FADEP:

Además de los refuerzos que se fueron sumando en las últimas semanas, FADEP también trabajó fuertemente para lograr la continuidad de algunos futbolistas que fueron claves para el ascenso de categoría.

Respecto al arco, la principal noticia pasa por la renovación del vínculo con Cristian Aracena. El Pity, de amplia carrera en el ascenso mendocino, sabe lo que significa jugar el Federal A tras defender en varias oportunidades la camiseta de Huracán Las Heras. Además, jugó en varios clubes importantes de Mendoza. El que se despidió fue Ezequiel Alvea.

La defensa está cubierta, con la continuidad de un jugador que lleva muchos años defendiendo la casaca del cuadro de Russell: el lateral izquierdo Federico Pérez. Además, también sigue el lateral derecho Ezequiel Bonacorso.

En el mediocampo se da otra de las buenas noticias respecto a los que continúan. Específicamente con la extensión de la estadía del referente y capitán Pablo Dellarole, el habilidoso volante creativo que marca el camino casi desde el surgimiento de la institución, y las de Nicolás Alí, Julián Pérez, y Brian Zabaleta.

Respecto a los delanteros, FADEP podrá contar con el trío goleador Matías Persia – Gonzalo Klusener – Matías Navarro, que tantas alegrías le dio al club. Son tres históricos del ascenso argentino que prometen aportar poder de fuego en el arco contrario.

