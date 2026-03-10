Gianni Infantino elogió a España de cara al Mundial 2026: "Es uno de los favoritos"

El presidente de la FIFA se expresó de forma positiva en relación a uno de los equipos que pican en punta para dar pelea en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y el presidente de la FIFA Gianni Infantino ya palpita lo que será la competencia en tres países de forma simultánea. En ese aspecto, se tomó el tiempo de elegir a la selección que puede dar el golpe y quedarse con la Copa del Mundo.

El presidente de FIFA palpitó el Mundial 2026: En diálogo con el Diario As, el mandamás del ente rector del fútbol mundial mostró su simpatía por España, colocándolo como uno de los grandes candidatos del certamen. "España es uno de los favoritos, con otros, eso sí", comenzó advirtiendo. Luego, justificó su vaticinio: "Ya conocemos la fuerza de España. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo", opinó.

Respecto a la máxima competencia de la disciplina, Infantino confirmó que existe una fuerte demanda de tickets para todos los encuentros, superando todas las estimaciones previas. "En cuatro semanas hemos tenido más de 500 millones de solicitudes de entradas. Tenemos casi siete millones disponibles, pero esa cantidad de pedidos nunca se había visto”, reconoció.

Por tal motivo, el presidente de FIFA expresó que será un Mundial con muchos escenarios repletos. “Va a ser fantástico. Setenta y siete de los 104 partidos ya superaron el millón de solicitudes de entradas. Todos los estadios van a estar llenos. Será una fiesta total”. Respecto a las razones para explicar el furor, aseguró: “Se decía que el ‘soccer’ no tenía mucha consideración en Estados Unidos, eso ha cambiado”.

Gianni Infantino: "Maradona fue un ídolo, un fenómeno" image Dentro de la charla, el dirigente fue consultado por los jugadores que veía en su juventud, y que han significado una inspiración para su incursión en el deporte. Allí, de forma ineludible, surgió el nombre de Diego Maradona. “Hablando de esos años hay que hablar de Maradona, uno de los más grandes de todos los tiempos. Cuando ves las imágenes de lo que hacía te das cuenta de lo que fue capaz de lograr. Los jugadores no estaban protegidos como ahora. Un ídolo, un fenómeno…”, rememoró.