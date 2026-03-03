Alarma en Brasil: Rodrygo se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

El atacante brasileño sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla y estará fuera de las canchas por más de seis meses.

El seleccionado de Brasil recibió el impacto más fuerte a solo cien días del inicio de la Copa del Mundo. Rodrygo Goes, una de las piezas inamovibles en la planificación de Carlo Ancelotti, sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo obligará a pasar por el quirófano y perderse el Mundial 2026.

La lesión ocurrió tras la derrota del Merengue 1-0 ante Getafe, justo en el partido que marcaba su regreso tras haberse ausentado en los últimos cinco compromisos del Real Madrid por sanciones y molestias musculares. Aunque el club todavía no emitió el comunicado oficial, diversas fuentes confirman que el diagnóstico es definitivo y lo mantendrá alejado de la actividad profesional durante todo el proceso de rehabilitación.

El rompecabezas de Ancelotti para suplir la baja en el Mundial 2026 La rotura del ligamento cruzado anterior ocurre cuando la rodilla experimenta una rotación violenta o un cambio de dirección brusco mientras el pie permanece fijo en el césped. Este movimiento genera una tensión superior a la resistencia de las fibras elásticas del ligamento, provocando un desgarro que elimina la estabilidad de la articulación.

image Debido a la naturaleza de esta lesión, la recuperación exige una cirugía reconstructiva y un reposo deportivo prolongado para asegurar que el nuevo tejido soporte las exigencias de la alta competencia.

Esta ausencia representa un desafío táctico inmenso para Brasil, ya que Rodrygo era considerado uno de los futbolistas fijos por su capacidad de desequilibrio y polivalencia en el ataque. La baja del joven maravilla abre ahora un abanico de posibilidades para otros jugadores que peleaban por un lugar en la lista definitiva. Carlo Ancelotti deberá decidir quién asumirá el rol protagónico que el delantero del Real Madrid deja vacante en el frente de ofensiva.