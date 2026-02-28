¿Suspenden la Finalissima y el Mundial 2026? Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el deporte

El conflicto desatado en Medio Oriente durante este sábado se lleva todas las miradas, y las consecuencias sociales, económicas y políticas se multiplican alrededor del globo. El deporte no es ajeno a ello, por lo que el Mundial 2026, la Finalissima, y la Fórmula 1 pueden sufrir modificaciones y cancelaciones.
En este caso, la disputa entre Estados Unidos e Irán, que ya pasó a ser un conflicto de tipo militar, ya muestra sus primeras consecuencias. La primera asociación en tomar cartas en el asunto fue la Fórmula 1, que tenía previstas una serie de pruebas de neumáticos Pirelli en Baréin para este fin de semana. A última hora, en un verdadero esfuerzo logístico, pilotos y escuderías debieron cambiar vuelos debido a la suspensión total de las actividades en dicha región.
La propia Fórmula 1 fue la encargada de informarle a los equipos la determinación tomada, y de ayudar a encontrar nuevas formas de que todos lleguen sin problema a Australia, donde se reunirán para continuar las últimas jornadas antes del arranque de la temporada oficial. En ese sentido, a esta hora corre riesgo la realización del GP de Baréin, previsto para el 12 de abril.
La Finalíssima y el Mundial 2026, bajo la mira:
El fútbol también tiene sus propias complicaciones. Después de muchas idas y vueltas entre las federaciones de Argentina y España y la FIFA, la Finalíssima había quedado confirmada para disputarse en el Estadio Lusail de Qatar el 27 de marzo. Pero a un mes de ese encuentro, dicho país quedó envuelto en el conflicto mencionado y hasta fue atacado, por lo que la incertidumbre crece.
Las únicas certezas en este momento son que el espacio aéreo de Qatar permanece cerrado ante la confirmación de impacto de misiles estadounidenses en regiones no pobladas, pero cercanas al estadio donde la Selección Argentina se consagró campeona en 2022, donde iba a enfrentar al cuadro europeo. Mientras tanto, la FIFA no se ha expresado oficialmente.
Por otro lado, también comenzó a hablarse de lo que puede suceder en la Copa del Mundo. A cuatro meses de la máxima cita del fútbol, la lógica preocupación está puesta en que 48 selecciones deberían congregarse en uno de los países que protagoniza la lucha militar. Inclusive, uno de ellos debería ser el propio Irán.
Así, si bien todavía no hay ninguna información al respecto, los rumores y las opiniones sobre la cancelación del Mundial o el cambio de sede continúan creciendo. Por ahora nada oficial, pero el miedo está.