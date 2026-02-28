¿Suspenden la Finalissima y el Mundial 2026? Las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el deporte

El ataque de Estados Unidos a objetivos dentro de Irán podría desatar una serie de cancelaciones y cambios en el fútbol y el automovilismo.

El conflicto desatado en Medio Oriente durante este sábado se lleva todas las miradas, y las consecuencias sociales, económicas y políticas se multiplican alrededor del globo. El deporte no es ajeno a ello, por lo que el Mundial 2026, la Finalissima, y la Fórmula 1 pueden sufrir modificaciones y cancelaciones.

Las diversas disciplinas deportivas actuales son el ejemplo perfecto de la globalización, con cruces de selecciones de países involucrados en guerras, y con eventos planificados a lo largo del mundo. En este contexto, un misil en Irán puede complicar una final de fútbol entre un equipo americano y otro europeo, que aparentemente nada tendría que ver, o modificar el calendario de pruebas de autos de carrera.

La Fórmula 1 modifica su calendario por el conflicto en Medio Oriente: Embed ÚLTIMA HORA: Cae un misil iraní a 20km del circuito de Baréinpic.twitter.com/tM2cPE0kBw — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 28, 2026 En este caso, la disputa entre Estados Unidos e Irán, que ya pasó a ser un conflicto de tipo militar, ya muestra sus primeras consecuencias. La primera asociación en tomar cartas en el asunto fue la Fórmula 1, que tenía previstas una serie de pruebas de neumáticos Pirelli en Baréin para este fin de semana. A última hora, en un verdadero esfuerzo logístico, pilotos y escuderías debieron cambiar vuelos debido a la suspensión total de las actividades en dicha región.

La propia Fórmula 1 fue la encargada de informarle a los equipos la determinación tomada, y de ayudar a encontrar nuevas formas de que todos lleguen sin problema a Australia, donde se reunirán para continuar las últimas jornadas antes del arranque de la temporada oficial. En ese sentido, a esta hora corre riesgo la realización del GP de Baréin, previsto para el 12 de abril.

La Finalíssima y el Mundial 2026, bajo la mira: Diseño sin título (96) La Finalissima entre Argentina y España El fútbol también tiene sus propias complicaciones. Después de muchas idas y vueltas entre las federaciones de Argentina y España y la FIFA, la Finalíssima había quedado confirmada para disputarse en el Estadio Lusail de Qatar el 27 de marzo. Pero a un mes de ese encuentro, dicho país quedó envuelto en el conflicto mencionado y hasta fue atacado, por lo que la incertidumbre crece.