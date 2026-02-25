25 de febrero de 2026 - 13:51

¿Neymar al Mundial 2026? El gesto de Carlo Ancelotti que posterga su regreso a la Selección de Brasil

El astro brasileño volvió al Santos pero no fue convocado para los amistosos de marzo; el cuerpo técnico evaluará su condición física final recién en el mes de mayo.

Por Francisco Moreno

Carlo Ancelotti trazó una hoja de ruta estricta para el futuro de Neymar en la Selección de Brasil. Aunque el atacante ya sumó minutos con la camiseta del Santos tras una larga ausencia, el entrenador decidió excluirlo de la convocatoria para la fecha FIFA de marzo, la última parada previa al Mundial 2026.

Esta decisión posterga el regreso del ídolo al seleccionado nacional, centrando todas las miradas en su rendimiento con el "Peixe". Tras casi dos meses de inactividad, Neymar disputó un partido y medio en el Torneo Paulista, registrando una asistencia frente a Velo Clube, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo ante Novorizontino.

El astro brasileño, Neymar, volvió a jugar en el Santos, tras 45 días de inactividad por lesión.

El plan de Ancelotti y el ultimátum de mayo

La exclusión de Neymar para los enfrentamientos ante Francia y Croacia no es un castigo, sino parte de una estrategia deliberada del cuerpo técnico. Según los informes, Ancelotti nunca tuvo la intención de citarlo para estos compromisos internacionales. La expectativa del entrenador italiano es que el delantero recupere su ritmo de juego de manera gradual durante el primer semestre del año, evitando una sobrecarga que pueda comprometer su integridad física antes de la cita mundialista.

El mecanismo detrás de esta decisión técnica se basa en una distinción clara entre la jerarquía futbolística y la aptitud física. Ancelotti y su cuerpo técnico han manifestado que no necesitan ver a Neymar entrenando con el resto del grupo para saber cómo encajaría en el esquema táctico de Brasil; su calidad y su rol como líder futbolístico no están en discusión. Sin embargo, la intensidad de un Mundial requiere un nivel que el jugador aún no ha recuperado tras su última lesión.

De esta manera, el mes de mayo surge como la fecha límite para el futuro de Neymar en la Canarinha. Será en ese momento cuando el equipo técnico evalúe si el "10" está en condiciones de disputar el Mundial. Hasta entonces, el jugador deberá aprovechar el inicio del Brasileirao y los partidos de la Copa Sudamericana para demostrar que su cuerpo puede sostener la exigencia de un torneo de máxima intensidad.

Lo cierto es que Neymar tiene por delante un calendario que será observado bajo lupa desde Europa. El plan original de Ancelotti contempla que el delantero mejore su condición física partido tras partido, ganándose su lugar entre los 26 convocados desde afuera de la selección.

