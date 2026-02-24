"Chiqui" Tapia bajo presión: las tres rutas del dinero que investigan los jueces rumbo al Mundial 2026

24 de febrero de 2026 - 16:57

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta.&nbsp;

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. 

Claudio "Chiqui" Tapia y su conducción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transitan el período más complicado. La investigación sobre el manejo económico de la entidad avanzó en las últimas horas y ya tiene tres ejes claros que complican el escenario del presidente.

A menos de cuatro meses del Mundial 2026, el expediente busca reconstruir el recorrido del dinero dentro de la entidad y determinar si hubo irregularidades: retenciones impositivas no giradas, el circuito financiero de los premios de Qatar 2022 y movimientos vinculados con la financiera Sur Finanzas.

Tapia fue citado a declaraciones indagatorias y quedó alcanzado por una restricción para salir del país, aunque luego recibió el permiso para viajar a viajes oficiales de la Conmebol. En tribunales consideran que las próximas decisiones procesales serán clave para definir el alcance de la causa.

Retenciones no giradas, premios de Qatar 2022 y Sur Finanzas

La pesquisa se inició por un reclamo vinculado a supuestas retenciones impositivas y previsionales descontadas a jugadores y empleados que no habrían sido giradas a los organismos correspondientes. Ese planteo dio origen al primer frente judicial contra la conducción de la entidad.

A partir de allí, los jueces ordenaron requerimiento de documentación contable, cruces bancarios y un análisis detallado del flujo interno de fondos de la AFA.

Con el avance de la investigación surgió un segundo eje, el destino de los premios económicos obtenidos tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La Justicia intenta establecer cómo se administraron esos recursos, bajo qué criterios se distribuyeron y si existieron transferencias que requieran explicaciones fiscales o contractuales adicionales.

El tercer frente apunta a operaciones relacionadas con la financiera Sur Finanzas. La Justicia analiza transferencias y movimientos de dinero que podrían haber conectado estructuras privadas con recursos provenientes del fútbol profesional.

El objetivo del expediente consiste en reconstruir la ruta completa del dinero y establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales.

La financiera que salpica al Chiqui Tapia lanzó un comunicado y aseguró que "cumplen con lo establecido por la ley"
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado al presidente de la AFA, Claudio

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Primer desafío judicial de “Chiqui” Tapia

El escenario representa el principal desafío judicial para Tapia desde su llegada a la presidencia de la AFA. Citado a indagatoria y con restricciones migratorias iniciales, el dirigente enfrenta una situación inédita mientras la organización del fútbol argentino debe sostener su agenda deportiva y política en simultáneo con la estrategia de defensa judicial.

En tribunales consideran que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de la causa en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

El avance del expediente mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y deja abierta una etapa de alta tensión institucional en el fútbol argentino.

