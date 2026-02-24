Con influencia de Bullrich, un bloque nuevo del peronismo se quedó con un cargo clave en el Senado

La Cámara de Senadores de la Nación renovó este lunes sus autoridades en una sesión atravesada por la reconfiguración del mapa político interno. En ese marco, La Libertad Avanza capitalizó la fractura del peronismo y logró desplazar al kirchnerismo de los principales cargos de conducción.

La movida se terminó de consolidar tras la salida de la jujeña Carolina Moisés del bloque de Unión por la Patria y su incorporación al nuevo espacio Convicción Federal.

Horas después de formalizar la ruptura, fue propuesta y designada como vicepresidenta de la Cámara alta , un lugar que por tradición parlamentaria correspondía a la primera minoría, es decir, al interbloque justicialista. La propuesta fue impulsada por la senadora libertaria Patricia Bullrich durante la reunión de Labor Parlamentaria.

Allí también se ratificó la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado . Además, la vicepresidencia primera quedó para Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda para Alejandra Vigo , dirigente cordobesa vinculada al espacio de Juan Schiaretti .

Desde el oficialismo señalaron que la designación de Moisés formó parte de un entendimiento más amplio con un grupo de gobernadores de fuerzas provinciales y del PJ dialoguista.

“Le ofrecimos la Vicepresidencia para afianzar una mayoría de 47 senadores”, sostuvo Bullrich al término de la sesión. Con ese número, el oficialismo quedaría a un voto de alcanzar los dos tercios del cuerpo, umbral clave para avanzar en decisiones que requieren mayorías especiales, como la designación de jueces de la Corte Suprema.

La maniobra generó malestar en el bloque justicialista. Su jefe, José Mayans, cuestionó el procedimiento y habló de “una política de atropello” y de una interpretación “antojadiza” del reglamento. Si bien aclaró que no objetaban los nombres propuestos, sí planteó reparos sobre las formas en que se resolvió la integración de las autoridades.

Bloque de Senadores de Convicción Federal Bloque de senadores de Convicción Federal.

El comunicado de Convicción Federal

La fractura se formalizó con la conformación del bloque Convicción Federal, integrado por Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada. Los tres legisladores responden a gobernadores que en los últimos meses mantuvieron diálogo con la Casa Rosada: Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.

En un comunicado, el nuevo espacio argumentó que su decisión apunta a garantizar la representación de las provincias y a fortalecer el trabajo parlamentario en comisiones.

También rechazaron la reforma laboral que se debate en la Cámara alta y aclararon que no se integrarán a La Libertad Avanza. “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico”, señalaron, al tiempo que responsabilizaron a la conducción nacional del PJ por las divisiones internas y los recientes traspiés electorales.

Con la salida de estos tres senadores, el peronismo quedó con 25 bancas, su número más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. Aunque todavía conserva capacidad para bloquear los dos tercios, el nuevo esquema consolida una mayoría amplia que fortalece la posición del oficialismo en el Senado y reconfigura el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta.