El 7% no camina: otro gremio rechazó la oferta de aumento del Gobierno provincial

Se trata de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( Ampros ) , la cual comunicó este martes su rechazo "de plano" al ofrecimiento salarial que en la mañana había recibido del Gobierno provincial en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

La suba ofrecida consistía en un incremento de la asignación de clase en marzo del 5% y en mayo, del 2% ; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025. O sea, 7% de aumento en total .

“Salimos muy decepcionados; la oferta del Ejecutivo no alcanza a cubrir en nada las expectativas, ni siquiera la inflación de este año y mucho menos, una recomposición salarial", expresó Marcela Mora , secretaria gremial de Ampros. Mora calificó la oferta salarial como "un llanto" y sostuvo que para un profesional de la salud que recién se inicia en el Estado, representa "12.000 pesos por mes, no alcanza para comprar un kilo de carne económica" .

Desde Ampros criticaron que tampoco hubo respuestas para el pase a planta de unos 2.000 profesionales que están "en negro" desde hace algunos años.

A su turno, Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, advirtió que “debido a los bajos sueldos que la Provincia paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”.

El rechazo de Ampros se suma al del SUTE, que tras recibir el mismo ofrecimiento de aumento (7%), el viernes pasado dijo "no".

Con el gremio docente, el Gobierno se volverá a reunir el viernes próximo, mismo día en el que el sindicato realizará un plenario para decidir, muy probablemente, un plan de lucha por sus salarios.

Noticia en desarrollo.