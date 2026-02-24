Caso Nisman: la exfiscal Viviana Fein declara como imputada por irregularidades en la investigación

A más de una década de la muerte de Alberto Nisman , la justicia federal pone hoy bajo la lupa el desempeño de la exfiscal Viviana Fein que compareció este martes en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano , acusada de haber cometido "serias falencias" que habrían perjudicado de manera irreversible la recolección de pruebas.

Fein, hoy jubilada, llega a esta instancia de indagatoria luego de un extenso dictamen de Taiano, quien sostiene que la exfiscal no cumplió con su rol de " directora del procedimiento " durante aquella madrugada del 19 de enero de 2015.

La fiscalía impulsa una hipótesis grave: sostiene que existió un “plan criminal” diseñado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” para montar una escena que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”. Según la imputación, el rol de Fein fue "esencial" para ejecutar este desvío.

Entre las irregularidades señaladas destacan que no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. Además, se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento, ignorando el resto del complejo de torres.

"Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control", sostiene la imputación que mencionó una "palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho" y la "irreversible pérdida y alteración de evidencias".

Taiano remarcó que cuando Fein llegó a la escena del crimen había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación.

La muerte de Nisman

Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a los sospechosos del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con Irán.

Para los actuales investigadores, las negligencias de Fein "permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación".