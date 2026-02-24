24 de febrero de 2026 - 10:50

Caso Nisman: la exfiscal Viviana Fein declara como imputada por irregularidades en la investigación

El fiscal Eduardo Taiano la acusa de permitir la alteración de la escena del crimen y de llevar adelante una instrucción "deficiente" para desviar la hipótesis del homicidio.

Viviana Fein dentro del departamento de Nisman rodeada de personas.&nbsp;

Viviana Fein dentro del departamento de Nisman rodeada de personas. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A más de una década de la muerte de Alberto Nisman, la justicia federal pone hoy bajo la lupa el desempeño de la exfiscal Viviana Fein que compareció este martes en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, acusada de haber cometido "serias falencias" que habrían perjudicado de manera irreversible la recolección de pruebas.

Leé además

Germán de Kemmling y Paloma Sclaco. 

Interna sin fin: los intendentes del PJ y La Cámpora se pelean por "un botín" electoral

Por Jorge Yori
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Legislatura.

Le robaron la camioneta a un ministro de Cornejo en la puerta de la casa de otro alto funcionario

Por Redacción Política

Fein, hoy jubilada, llega a esta instancia de indagatoria luego de un extenso dictamen de Taiano, quien sostiene que la exfiscal no cumplió con su rol de "directora del procedimiento" durante aquella madrugada del 19 de enero de 2015.

Fiscal Viviana Fein / Nisman
Caso Nisman: Imputaron a la exfiscal Viviana Fein

Caso Nisman: Imputaron a la exfiscal Viviana Fein

La fiscalía impulsa una hipótesis grave: sostiene que existió un “plan criminal” diseñado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” para montar una escena que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”. Según la imputación, el rol de Fein fue "esencial" para ejecutar este desvío.

Entre las irregularidades señaladas destacan que no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. Además, se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento, ignorando el resto del complejo de torres.

nisman
Natalio Alberto Nisman.

Natalio Alberto Nisman.

"Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control", sostiene la imputación que mencionó una "palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho" y la "irreversible pérdida y alteración de evidencias".

Taiano remarcó que cuando Fein llegó a la escena del crimen había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación.

Lanata volvió a la tele y mostró el video de irregularidades y descuidos en el departamento de Nisman
Indagan a la exfiscal Viviana Fein por el Caso Nisman.&nbsp;

Indagan a la exfiscal Viviana Fein por el Caso Nisman.

La muerte de Nisman

Alberto Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento a los sospechosos del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con Irán.

Para los actuales investigadores, las negligencias de Fein "permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los cargos corresponden a organismos de Hacienda, Energía y Ambiente y la DGE, con inscripción exclusivamente online.

El Gobierno abrirá concursos para cubrir 17 cargos en áreas de tres ministerios: cómo inscribirse

Por Redacción Política
La Provincia publicó el Decreto 276, que establece procedimientos, responsabilidades y mecanismos de control para implementar el nuevo régimen de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Eliminación de basurales y economía circular: los ejes de la nueva ley de residuos que ya rige en la provincia

Por Jorge Yori
Los gobernadores Jalil, Sadir, Passalacqua, Figueroa, Weretilneck, Jaldo y Sáenz.

Tras la ruptura en el Senado, gobernadores exploran un espacio propio para dialogar con el Gobierno

Por Redacción Política
Martín Menem acusó al kirchnerismo de un “intento de desestabilización”. (foto archivo)

Reforma laboral: Martín Menem cruzó a la oposición tras los incidentes en Diputados

Por Redacción Política